Segna sempre Osmajic, raddoppia il Genoa: è 2-0 in casa del Sassuolo al 38'
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Alessio Del Lungo
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Oggi alle 15:39Serie A
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22.11.2026 15:39Serie A
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Il Genoa raddoppia al 38' sempre con Milutin Osmajic. Errore clamoroso di Cande, che favorisce l'assist di Messias per il montenegrino, che davanti a Muric controlla, supera il portiere con il sinistro e scaraventa di rabbia a porta vuota il pallone in fondo alla rete. È il 2-0 che indirizza il match e condanna il Sassuolo a un'altra gara di sofferenza.
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