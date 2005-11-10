Al termine del match contro il Venezia, l'attaccante della Juventus Nick Woltemade ha parlato ai microfoni di Sky Sport: "Nel secondo tempo abbiamo segnato e questo ha fatto la differenza. E' sempre bello giocare e segnare. Sembrava una partita facile da fuori ma non è sempre così. Nel calcio si gioca 90 minuti e 90 minuti sono impegnativi. Abbiamo trovato le soluzioni ed è quello che va fatto".

Se guardi i prossimi impegni contro Udinese e Monza è possibile salire in classifica?

"Certo ma nessuna partita è facile. Noi siamo una buona squadra e abbiamo le qualità per vincere. Abbiamo tante partite da giocare, la Serie A non è un campionato facile ma noi vogliamo vincere".

Come ti trovi con Kolo Muani?

"Ho un'ottima intesa, mi piace giocare con Kolo anche fuori dal campo ci troviamo benissimo. E' un giocatore che può decidere le partite".

E con l'italiano?

"Sto imparando però giochiamo sempre e non ho tanto tempo. E' come voi, dovete imparare l'inglese o il tedesco (ride ndr). Spero prima della fine della stagione di fare un'intervista in italiano".