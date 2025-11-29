Juventus, Yildiz dopo la doppietta: "Spalletti mi lascia libero in campo"
Protagonista assoluto nella vittoria della Juventus sul Cagliari, Kenan Yildiz ha commentato il match ai microfoni di DAZN: "Oggi è stato bello, dopo Bodo sono contento. Spero di poter continuare così, il mister mi lascia libero in campo e riesco ad aiutare la squadra. Ho sentito il coro dei tifosi, sono contento della loro reazione. Il record di Del Piero? Sono contento, ma non guardo le statistiche.
