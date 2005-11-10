Kolo Muani ala, chi gli fa spazio? Tanti trequartisti, sia a destra che a sinistra

Kolo Muani è finalmente tornato se stesso. O meglio, sta dando segnali sempre più evidenti di una ritrovata fiducia nei propri mezzi. In una veste diversa rispetto a quella mostrata durante la prima esperienza alla Juventus, quando era arrivato a Torino in prestito dal Paris Saint-Germain. È tornato in bianconero la scorsa estate, questa volta a titolo definitivo, per essere il numero nove. Nelle intenzioni...

Meglio sulla destra

Il problema, però, è sempre stato soprattutto tattico. Perché è evidente che Kolo Muani non possa essere considerato esclusivamente una punta centrale. A dimostrarlo sono le stagioni migliori. All'Eintracht Francoforte aveva trovato le condizioni ideali per esprimere il proprio calcio, sfruttando gli spazi e attaccando continuamente la profondità. Una libertà che non ha ritrovato al Paris Saint-Germain e che manca nella sua nuova avventura juventina. Ecco perché la soluzione è quella di allontanarlo dalla zona centrale, permettendogli di partire più largo per poi accentrarsi.

Chi fuori?

Se Kolo Muani dovesse trovare continuità in una posizione più defilata, diventando un punto fermo dell'attacco bianconero, qualcuno sarebbe inevitabilmente costretto a fare un passo indietro: i nomi sono quelli di Nico Gonzalez e Francisco Conceicao (più Edon Zhegrova). Un discorso che si allarga alla corsia opposta. A sinistra, infatti, ci sono Alajbegovic e Boga, oltre alla necessità di gestire il rientro di Yildiz e il suo peso specifico all'interno della squadra. Una rosa particolarmente abbondante sugli esterni, ma non altrettanto equilibrata in altre zone del campo.