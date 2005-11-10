Krstovic implacabile, dieci punti portano la sua firma. Eppure l'Atalanta preferiva altri

Krstovic implacabile, dieci punti portano la sua firma. Eppure l'Atalanta preferiva altriTMW
Andrea Losapio
Ancora una volta Nikola Krstovic. Inarrestabile, tanto che quando non segna fa molta fatica. Una sola vittoria senza di lui nel tabellino dei marcatori - contro il Bologna, gol all'ultimo di Samardzic con evidente corresponsabilità di Skorupski - mentre solo una sconfitta, contro il Milan, quando va in rete. Il montenegrino ha dato un grande sospiro di sollievo dopo una settimana terrificante. Sconfitta per zero a tre contro il Parma, pareggio contro il Kairat Almaty e vento gelido su Bergamo.
Eppure non era una prima scelta
Nell'estate del 2025, nel momento di dovere sostituire un partente Retegui, l'Atalanta aveva altri nomi in mente. Principalmente due: Jean Philippe Mateta, del Crystal Palace, che poi sarebbe diventato un obiettivo sia per Milan e Juventus, poi scartato per questioni di opportunità oltre che mediche, e Rodrigo Muniz del Fulham: un gol l'anno scorso, un gol questo. Non benissimo, francamente.
"Solo" 25 milioni
Nella scorsa stagione Krstovic ha pagato un po' l'ambientamento e, forse, ancora una sorta di immaturità a certi livelli. Sono arrivati comunque undici gol in tutte le competizioni, con l'Atalanta che è arrivata in Conference. Ora è già a sette - otto in totale - e ha l'intenzione di sorpassare il proprio record, fissato nel secondo anno di Lecce con dodici.