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Filip Stankovic non va in nazionale. In accordo con la Serbia, rimane a Venezia

Dimitri Conti
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Dimitri Conti
Oggi alle 13:29Serie A
09.11.2026 13:29Serie A
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Il portiere della società in arancioneroverde rimarrà in laguna per sostenere visite già programmate, poi si allenerà con la prima squadra.
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it

Il portiere Filip Stankovic è stato convocato dalla Serbia per la pausa nazionali di novembre che comincia a tutti gli effetti in queste ore, ma il portiere scuola Inter e oggi al Venezia rimarrà nella laguna per via di un accordo intercorso tra il club in maglia arancioneroverde e la Federcalcio del suo paese, la Serbia.

Il comunicato ufficiale del Venezia

A rendere noto l'avvenimento, lo stesso Venezia con una specifica all'interno del comunicato ufficiale con cui elencava gli impegni in nazionale dei propri tesserati: "Il portiere Filip Stankovic è stato convocato dalla nazionale della Serbia per la finestra internazionale di novembre di Uefa Nations League, ma - in accordo con la nazionale - non risponderà alla convocazione per sostenere alcune visite già programmate. Il calciatore resterà a Venezia ad allenarsi con la prima squadra".

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