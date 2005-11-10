Filip Stankovic non va in nazionale. In accordo con la Serbia, rimane a Venezia
Dimitri Conti
Il portiere Filip Stankovic è stato convocato dalla Serbia per la pausa nazionali di novembre che comincia a tutti gli effetti in queste ore, ma il portiere scuola Inter e oggi al Venezia rimarrà nella laguna per via di un accordo intercorso tra il club in maglia arancioneroverde e la Federcalcio del suo paese, la Serbia.
Il comunicato ufficiale del Venezia
A rendere noto l'avvenimento, lo stesso Venezia con una specifica all'interno del comunicato ufficiale con cui elencava gli impegni in nazionale dei propri tesserati: "Il portiere Filip Stankovic è stato convocato dalla nazionale della Serbia per la finestra internazionale di novembre di Uefa Nations League, ma - in accordo con la nazionale - non risponderà alla convocazione per sostenere alcune visite già programmate. Il calciatore resterà a Venezia ad allenarsi con la prima squadra".