Doveri: "L'idea di Orsato non è spegnere il VAR. Vuole far decidere l'arbitro in campo"

Daniele Doveri era presente al premio Bulgarelli Number 8 ed è il presidente della Sezione Roma-1. L'arbitro ha diretto quest'anno Atalanta-Bologna, ovvero la partita con il maggior minutaggio ed è così stato interpellato dal presidente del riconoscimento, Fabio Capello, sul VAR: "L'idea di Orsato - si legge sul sito de La Gazzetta dello Sport - non è quella di spegnere il VAR, un supporto eccezionale perché qualunque arbitro che in passato non l'ha avuto avrebbe voluto una seconda chance; il suo volere e il suo stimolo è quello di far decidere l'arbitro in campo, agevolando la propria centralità, e possibilmente bene".

Il resto

Doveri ha parlato anche delle nuove regole, che hanno portato a "partite molto più belle". Un altro aspetto trattato è quello della violenza contro gli arbitri: "Voglio fare un urlo contro questa piaga che affligge il sistema calcio. Nello sport non c'è spazio per questo. Il mio è un grido, il problema viene da fuori, dalle famiglie, dall’educazione: che insegnamento diamo?".