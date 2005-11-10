Kalulu ko, il report medico della Juve conferma: salta gli impegni con la Francia (e non solo)

Dopo le indiscrezioni della mattinata, adesso la notizia è ufficiale: Kalulu si ferma per infortunio, con il difensore classe 2000 che sarà costretto a saltare gli impegni con la Francia (tra cui la partita con l'Italia in programma giovedì a San Siro), ma non soltanto.

Kalulu ko, salta l'Italia

Di seguito il comunicato della Juventus: "Al termine della gara contro la Fiorentina, Pierre Kalulu ha accusato fastidio muscolare alla coscia sinistra e questa mattina è stato sottoposto ad accertamenti diagnostici. Gli esami strumentali eseguiti al J|medical hanno evidenziato una lesione di basso grado del bicipite femorale sinistro. Il giocatore ha iniziato le cure, in accordo con lo staff della Nazionale francese che lo ha sconvocato".

Tre settimane di stop

Ma non solo: secondo quanto raccolto da TMW, lo stop del francese dovrebbe aggirarsi intorno alle 3 settimane: ad oggi dunque Kalulu è destinato a saltare sia la gara contro il Venezia alla ripresa del campionato, sia la sfida contro il Como un programma domenica 29 novembre alle 20.45.