L'AIC condanna le minacce ai calciatori della Fiorentina e rispettive famiglie

foto ANSA
© foto di ANSA
Dimitri Conti
Oggi alle 13:11Serie A
Dimitri Conti
fonte ANSA
Squadra si ritrova a Viola Park in vista della Conference

"Condanniamo con forza le inaccettabili minacce ricevute dai calciatori della Fiorentina e dalle loro famiglie al termine della gara disputata a Sassuolo. Non è tollerabile che il risultato negativo maturato sul campo determini situazioni di questo tipo da parte di soggetti che non possono certamente qualificarsi come tifosi".

Così l'Associazione italiana calciatori (Aic) attraverso un comunicato pubblicato sui propri canali ha voluto manifestare vicinanza e sostegno ai giocatori viola e alle loro famiglie dopo le minacce di morte (che hanno coinvolto ad esempio i figli di Dodo come denunciato dalla consorte del terzino brasiliano) e gli insulti ricevuti via social. ''L'Aic esprime solidarietà e vicinanza ai tesserati e ai loro familiari- prosegue la nota -, confidando che venga fatta quanto prima chiarezza sugli accadimenti ed individuati i responsabilità''.

Intanto la Fiorentina, sempre più ultima in classifica dopo il ko di ieri a Reggio Emilia e la vittoria in serata del Verona (prossimo avversario dei viola) contro l'Atalanta, si è ritrovata al Viola Park oggi in mattinata per preparare l'impegno di Conference League in programma giovedì al Franchi con la Dinamo Kiev. (ANSA).

