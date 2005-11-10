C'è un campo sul quale l'Inter ha imparato a sentirsi particolarmente a proprio agio. È quello di Bergamo, dove negli ultimi anni i nerazzurri hanno costruito una tradizione favorevole, trasformando una trasferta storicamente insidiosa in un appuntamento spesso ricco di soddisfazioni. Ma la partita di stasera racconta anche qualcosa che va oltre i precedenti. L'Inter arriva alla New Balance Arena con la voglia di confermare i progressi mostrati nelle ultime settimane e, soprattutto, di dimostrare che alcune vecchie difficoltà appartengono ormai al passato. Perché uno dei temi che ha accompagnato la prima parte della stagione nerazzurra è stato senza dubbio quello degli approcci alle partite. Una squadra spesso capace di esprimere un calcio brillante, ma che in diverse occasioni aveva cominciato a giocare davvero soltanto dopo aver subito un gol o aver rischiato di compromettere il risultato. Un difetto che aveva alimentato discussioni e critiche, anche perché le qualità della rosa lasciavano immaginare un rendimento più continuo. Chivu ha lavorato molto su questo aspetto, chiedendo ai suoi maggiore concentrazione, aggressività e personalità fin dai primi minuti. Le risposte più recenti sembrano andare nella direzione giusta. Contro il Como, ad esempio, l'Inter ha gestito la gara con autorità, trovando due reti e mantenendo la porta inviolata. Segnali incoraggianti, che adesso devono trovare conferma anche lontano da San Siro.

Precedenti tra nerazzurri

La storia degli incroci in Serie A racconta una supremazia interista piuttosto netta. Sono 130 le sfide disputate tra le due formazioni nella massima serie: 71 vittorie per l'Inter, 35 pareggi e 24 successi dell'Atalanta. Un bilancio che conferma quanto i nerazzurri siano stati spesso un avversario indigesto per la formazione bergamasca. Anche guardando alle gare disputate a Bergamo, il quadro resta favorevole ai milanesi: 29 successi esterni, 25 pareggi e 17 vittorie atalantine nei 71 confronti giocati in casa della Dea. C'è poi una statistica recente che merita particolare attenzione. L'Atalanta non riesce a battere l'Inter davanti al proprio pubblico dall'11 novembre 2018, quando si impose con un clamoroso 4-1. Da allora la squadra milanese ha costruito una lunga serie positiva, vincendo anche le ultime quattro trasferte di campionato alla New Balance Arena. Più in generale, nelle ultime otto sfide di Serie A tra le due squadre sono arrivati sette successi interisti e un pareggio. L'ultimo confronto, il 14 marzo scorso, si è chiuso sull'1-1. Numeri che fanno sorridere Chivu, ma che non devono alimentare alcuna forma di superficialità. La tradizione è dalla parte dell'Inter, ma per proseguirla servirà una prestazione all'altezza.

Thuram-Esposito, la coppia per colpire

In attacco Chivu punterà ancora dal primo minuto sulla coppia formata da Marcus Thuram e Pio Esposito. Due giocatori potenzialmente complementari: il francese garantisce strappi, fisicità e capacità di attaccare la profondità, mentre il giovane centravanti offre presenza in area, lavoro per la squadra e una crescente personalità. Thuram, in particolare, rappresenta una pedina fondamentale negli equilibri offensivi nerazzurri. Quando riesce a trovare spazio per accelerare diventa difficile da contenere, ma il suo contributo non si esaurisce nella finalizzazione. I movimenti, le combinazioni e la capacità di portare via un difensore aprono soluzioni preziose anche per i compagni. Contro una squadra che ama alzare il pressing e aggredire in avanti, la velocità del francese può rappresentare un'arma preziosa per scardinare la difesa atalantina e costringerla ad abbassarsi. Ma la partita si giocherà anche sulla capacità dell'Inter di non cadere nei vecchi difetti. Chivu vuole una squadra che non abbia bisogno di rincorrere, che sappia imporre ritmo e personalità sin dai primi palloni. Bergamo, in questo senso, è un test significativo. Vincere con una prestazione matura darebbe un'ulteriore conferma del percorso di crescita intrapreso dai nerazzurri. E a questo punto della stagione, forse, è proprio la consapevolezza della propria forza il passo più importante da compiere.