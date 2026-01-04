La Fiorentina prende una traversa, lamenta un rigore, ma non sfonda: è 0-0 al 45’ con la Cremonese

Termina 0-0 la prima frazione tra la Fiorentina e la Cremonese, gara valida per la 18^ giornata di Serie A. Meglio i viola, che fanno la partita, colpiscono una traversa con Parisi e lamentano sul finale anche un calcio di rigore. La Cremonese però è coriacea e non si fa sfondare, anche grazie ad un gran primo tempo di Audero.

Parte bene la Fiorentina che ha sui piedi già dopo 4 minuti la palla del vantaggio dopo un rilancio sbagliato dalla retroguardia grigiorossa raccolto da Fagioli, che controlla e calcia dal limite dell’area trovando la respinta di Audero. L’azione più grossa per arriva otto minuti dopo con un cross dalla distanza di Ranieri che pesca sul secondo palo la testa di Parisi. Il terzino campano colpisce bene ma la palla sbatte sulla traversa.

Passano i minuti ed è sempre la Fiorentina a fare la partita, con Mandragora he ci prova dalla distanza trovando una super risposta di Audero e con Piccoli che prova a mettersi in proprio senza grandi fortune. Al 20’ i viola lamentano un rosso ai danni di Bondo per un intervento in ritardo su Parisi che La Penna decide di punire con il ‘semplice’ cartellino giallo. Davide Nicola capisce le difficoltà dei suoi e fai una scelta forte: alla mezz’ora fuori Bondo e dentro Grassi. Il centrocampista francese abbandona il campo visibilmente arrabbiato, prendendo immediatamente la via degli spogliatoi.

Al 37’ grandi proteste per un fallo da rigore di Baschirotto su Piccoli che l’arbitro prima convalida e poi toglie dopo un check al VAR per fallo dello stesso centravanti viola sul centrale ex Lecce. La partita si innervosisce e 4 minuti dopo La Penna è costretto ad intervenire per un parapiglia che porta al giallo per Payero e Dodo e ad un rosso per un membro di entrambe le panchine. Sul finale l'arbitor concede sei minuti di recupero, la Fiorentina tenta un vero e proprio assedio ma non riesce a sbloccare il match.