Il Parma sfida la Fiorentina. Gazzetta di Parma: "Britschgi non ci sarà: cambio modulo?"
"Il Parma sfida la Fiorentina. Britschgi non ci sarà. Pcp: amore e tifo" scrive oggi la Gazzetta di Parma in prima pagina. Il forfait di Sascha Britschgi potrebbe ridisegnare la linea difensiva del Parma per la trasferta di domani a Firenze.
Sfida fondamentale per il cammino salvezza quella in programma domani alle ore 15 allo stadio Artemio Franchi tra Parma e Fiorentina. Il terzino svizzero dei ducali si è fermato per un lieve fastidio alla coscia sinistra e Cuesta pensa anche al possibile cambio modulo passando alla difesa a 4.
