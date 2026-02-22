Gode Chivu, Spalletti ko. Il Gazzettino: "L'Inter piega il Lecce, crolla la Juve"
TUTTO mercato WEB
Sabato di Serie A particolarmente importante, visti i risultati andati in scena. Ne ha parlato Il Gazzettino, con il seguente titolo in taglio alto: "L'Inter soffre ma piega il Lecce. Crolla la Juve: ko in casa contro il Como". Privi di Lautaro Calhanoglu, Dumfries e Barella, i nerazzurri nel finale abbattono il muro salentino e si portano momentaneamente a +10 sul Milan.
Decisamente peggiore è stato il sabato per i bianconeri, che chiudono una settimana da horror aperta dal ko con l'Inter e proseguita con quello in Champions contro il Galatasaray. Il Como di Fabregas si impone allo Stadium grazie alle reti di Vojvoda e Caqueret.
Altre notizie Rassegna stampa
Editoriale di Luca Calamai Juve, serve una nuova rivoluzione. Portiere, regista e bomber, tre necessità. Dopo il fallimento di Giuntoli bocciate anche le scelte di Comolli. E se tornasse Conte? Bastoni e la condanna dei tifosi
Le più lette
1 Juve, serve una nuova rivoluzione. Portiere, regista e bomber, tre necessità. Dopo il fallimento di Giuntoli bocciate anche le scelte di Comolli. E se tornasse Conte? Bastoni e la condanna dei tifosi
Ora in radio
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pro Patria, Bolzoni: "Union Brescia squadra costruita per vincere. Per noi la salvezza vale una vita"
Pronostici
Calcio femminile