Gode Chivu, Spalletti ko. Il Gazzettino: "L'Inter piega il Lecce, crolla la Juve"

Sabato di Serie A particolarmente importante, visti i risultati andati in scena. Ne ha parlato Il Gazzettino, con il seguente titolo in taglio alto: "L'Inter soffre ma piega il Lecce. Crolla la Juve: ko in casa contro il Como". Privi di Lautaro Calhanoglu, Dumfries e Barella, i nerazzurri nel finale abbattono il muro salentino e si portano momentaneamente a +10 sul Milan.

Decisamente peggiore è stato il sabato per i bianconeri, che chiudono una settimana da horror aperta dal ko con l'Inter e proseguita con quello in Champions contro il Galatasaray. Il Como di Fabregas si impone allo Stadium grazie alle reti di Vojvoda e Caqueret.