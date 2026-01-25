Juventus, David: "Gol arrivato al momento opportuno, cerco di ripagare la fiducia"
TUTTO mercato WEB
L'attaccante della Juventus Jonathan David ha parlato ai microfoni di Sky, dopo il 3-0 casalingo contro il Napoli nel match valido per la 22^ giornata di Serie A.
Raccontaci il tuo gol.
"E' stata una partita molto difficile, il mio gol è arrivato al momento giusto. Felice per il risultato".
Tanti applausi quando sei uscito.
"Molto felice della standing ovation, ma all'inizio non l'avevo sentita".
La differenza tra Tudor e Spalletti?
"Avevo bisogno di tempo per ambientarmi, la Juve è una squadra importante. L'allenatore mi sta dando fiducia e cerco di ripagarla sul campo".
Altre notizie Serie A
Editoriale di Luca Calamai Lotta scudetto: se l’Inter scappa non la prendono più. Vicario erede ideale di Sommer. Perchè Spalletti non rinnoverebbe oggi il contratto. Il Como è da zona Champions. Roma e Juve sul talento Palestra
Le più lette
1 Lotta scudetto: se l’Inter scappa non la prendono più. Vicario erede ideale di Sommer. Perchè Spalletti non rinnoverebbe oggi il contratto. Il Como è da zona Champions. Roma e Juve sul talento Palestra
Ora in radio
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile