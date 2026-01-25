Juventus, David: "Gol arrivato al momento opportuno, cerco di ripagare la fiducia"

L'attaccante della Juventus Jonathan David ha parlato ai microfoni di Sky, dopo il 3-0 casalingo contro il Napoli nel match valido per la 22^ giornata di Serie A.

Raccontaci il tuo gol.

"E' stata una partita molto difficile, il mio gol è arrivato al momento giusto. Felice per il risultato".

Tanti applausi quando sei uscito.

"Molto felice della standing ovation, ma all'inizio non l'avevo sentita".

La differenza tra Tudor e Spalletti?

"Avevo bisogno di tempo per ambientarmi, la Juve è una squadra importante. L'allenatore mi sta dando fiducia e cerco di ripagarla sul campo".