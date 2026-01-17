La Juventus ha perso 5 delle 14 trasferte quest'anno. Già una in più della scorsa stagione
"Ci sono delle partite che devono andare così…". L'analisi di Luciano Spalletti, dopo il ko della sua Juventus sul campo del Cagliari, è di quelle amare. Amarissime. Soprattutto se si guarda la classifica, che adesso vede i bianconeri perdere di vista il podio, con un -10 dall'Inter capolista.
Con questo stop, la Juventus ha perso 5 delle 14 trasferte in questa stagione tra tutte le competizioni, già una sconfitta in più rispetto a quelle registrate in tutta l'intera scorsa stagione (4 in 24 gare fuori casa nel 2024/25), anche se - per quanto riguarda la Serie A in corso - si tratta "solo" della seconda sconfitta per la Juventus con Spalletti in panchina in corso, la prima dal match contro il Napoli dello scorso 7 dicembre (1-2 al Maradona).
Un altro dato? Dopo 28 partite senza sconfitte per la Juventus contro il Cagliari in Serie A, i bianconeri hanno perso un match di campionato contro i rossoblù per la prima volta dal 29 luglio 2020 (in quell'occasione 2-0 all'Unipol Domus).
