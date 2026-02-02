Roma, Zaragoza rinforzo last minute per Gasp. Il Messaggero: "Arriva l'uomo dei dribbling"

La Roma ha individuato in Bryan Zaragoza il profilo ideale per rinforzare il reparto offensivo e nelle ultime ore ha deciso di affondare il colpo, imprimendo una decisa accelerata all’operazione.

La trattativa, imbastita in tempi estremamente rapidi per rispondere alle precise indicazioni di Gian Piero Gasperini, è ormai alle battute finali e coinvolge direttamente il Bayern Monaco, proprietario del cartellino del giocatore. I giallorossi sono entrati nella fase dello scambio dei documenti per un trasferimento in prestito con diritto di riscatto, destinato a trasformarsi in obbligo al verificarsi di determinate condizioni.

All’interno dell’intesa è previsto anche un indennizzo economico per il Celta Vigo, club presso il quale Zaragoza era attualmente in prestito e che verrà compensato per la risoluzione anticipata dell’accordo. La formula dell’operazione lega l’obbligo di riscatto sia al numero di presenze del giocatore sia all’eventuale qualificazione della Roma alla prossima Champions League, elemento centrale nella strategia del club. La chiusura dell’affare è attesa a breve e permetterà alla Roma di mettere a disposizione del nuovo progetto tecnico un elemento ritenuto funzionale, duttile e in linea con le idee dell’allenatore.