Roma, Lazio e addirittura Napoli: tutti vogliono Raspadori. Ma può restare all'Atletico

Giacomo Raspadori è uno dei nomi più caldi in ottica mercato per quanto riguarda la Serie A. Proprio domenica sera però Mateu Alemany, direttore dell'area professionistica maschile dell'Atletico Madrid, ha spiegato come non ci sia ancora niente di concreto con nessun altro club. La Roma ha già un accordo con i Colchoneros per un prestito con diritto di riscatto che comporterebbe un eventuale esborso totale da parte dei giallorossi di circa 20 milioni di euro.

Il problema è che l'attaccante non è così convinto dalla formula e continua a prendere tempo. Massara però non aspetterà in eterno e, visto che è in arrivo anche la proprietà nella Capitale, vuole una risposta in tempi abbastanza brevi, altrimenti virerà su un altro obiettivo. Quel che è certo è che ci saranno movimenti in attacco, per la gioia di Gasperini.

Sullo sfondo rimane sempre vigile anche la Lazio di Maurizio Sarri e, a sorpresa, il Napoli di Antonio Conte, che ha bisogno di un jolly offensivo ed è pronto a riaccogliere l'ex Sassuolo. Non è ancora chiara quale sia la volontà del calciatore, che non vuole rischiare di perdere il Mondiale e di conseguenza vuole mettere minuti nelle gambe, ma allo stesso tempo si trova bene a Madrid e non è da escludere decida di concludere l'annata in Spagna.