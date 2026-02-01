La solita Inter, famelica con le 'piccole': 2-0 alla Cremonese al 45' con Lautaro e Zielinski

Allo stadio Zini c'è di scena, fino ad ora, la solita Inter: quella che, con le squadre "piccole" gioca in modo feroce, lasciando le briciole. Alla fine del primo tempo i nerazzurri conducono 2-0 sulla Cremonese grazie alle reti di Lautaro Martinez e Zielinski. Con ancora un tempo da giocare, la squadra di Chivu ha fino a qui condotto in lungo ed in largo, rischiando il minimo sindacale e concretizzando.

Inter arrembante, segna subito Lautaro

Chivu schiera Frattesi a sorpresa, c'è Pio Esposito con Lautaro. L'Inter bussa subito alla porta di Audero: cross di Bastoni, Pio Esposito di testa impegna il portiere. I nerazzurri attaccano: ci prova anche Sucic, palla alta non di molto. La Cremonese sbaglia un pallone in uscita, Lautaro prova ad approfittarne con una gran botta dai venti metri, ma per poco non inquadra il bersaglio. Dopo un quarto d'ora arrembante, la squadra di Chivu passa in vantaggio: corner di Dimarco, Lautaro incorna il vantaggio di testa. Ceccherini ha subito la palla del pari, di controbalzo in mischia manda a lato.

Siluro di Zielinski: l'Inter raddoppia alla mezz'ora

La Cremonese fatica a ripartire. Riesce a farlo al 28' quando Bonazzoli e Vardy scambiano bene, è provvidenziale Sommer ad uscire con i tempi giusti sul centravanti inglese. Al 31' però arriva già il raddoppio ospite: Lautaro difende palla e scarica per Zielinski, che fa partire un siluro, sul quale Audero è colto colpevolmente impreparato. Dimarco ci riprova su punizione, come a Dortmund, ma la palla è deviata dalla barriera in corner. Sul finire di frazione gran botta di Bonazzoli, sulla quale Sommer ha qualche difficoltà.