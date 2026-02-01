"Feliz cumple hija": la dedica di Lautaro per il gol che vale l'aggancio ad Altobelli

"Feliz cumple hija, te amo": questa la dedica che si legge sulla maglia mostrata da Lautaro Martinez, sotto alla divisa ufficiale, per il compleanno della figlia Nina. La rete del Toro ha stappato la partita che l'Inter sta disputando allo stadio Zini di Cremona. Una rete che porta il numero 10, almeno per il momento, a quota 13 reti in campionato, in vetta alla classifica marcatori. In totale, considerando la Champions League, in questa annata è a quota 17 gol.

Non solo: con questo centro Lautaro ha raggiunto Alessandro Altobelli nella classifica all-time dei bomber nerazzurri in Serie A, a quota 128 gol, al quarto posto. Davanti di loro solamente Giuseppe Meazza (197 reti), Benito Lorenzi (138) e Stefano Nyers (133).

La top-5 dei marcatori all-time dell'Inter in Serie A.

1. Giuseppe Meazza: 197 gol

2. Benito Lorenzi: 138 gol

3. Stefano Nyers: 133 gol

4. Lautaro Martinez e Alessandro Altobelli: 128 gol.