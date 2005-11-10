Il ct della Serbia: "Pavlovic potrebbe aggregarsi, ma è difficile. Ha un problema a un rene"

Veljko Paunovic, ct della Serbia, è intervenuto in conferenza stampa e ha chiarito la posizione di Strahinja Pavlovic, difensore del Milan, prima dei match contro Germania e Grecia di Nations League: "È sotto osservazione a causa di un problema a un rene. Ci siamo sentiti stamattina, deve fare delle analisi, potrebbe anche aggregarsi, ma è difficile. Per questo motivo abbiamo chiamato in un secondo momento Krpić dal Győr che avrà l'opportunità di mettersi in mostra".

Dopo la sosta dovrebbe rientrare

Pavlovic ha saltato Ferencvaros e Genoa, ma punta a esserci dopo la sosta in Frosinone-Milan. Amorim lo ha citato come esempio più volte, ricordando a tutti che il suo modo di allenarsi è quello giusto e che i suoi compagni dovrebbero imitarlo. La sua situazione, dopo i primi esami, non sembra così seria da causargli uno stop lungo.