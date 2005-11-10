L'arbitro Chiesa: "Fiorentina-Juve, Rabiot, Como-Venezia e un appunto a Orsato: troppe maglie tirate"

Siamo nel bel mezzo della seconda sosta per le nazionali della stagione calcistica 2026/27 e, questa volta, il bilancio sull'operato del mondo arbitrale non mette affatto tutti d'accordo come era sembrato nella precedente pausa. L'ex arbitro Massimo Chiesa ha condiviso le sue opinioni sui direttori di gara con la redazione di TuttoMercatoWeb.com.

Un primo bilancio sugli arbitri?

"Complessivamente è positivo, ma con annotazioni da fare".

Perché positivo?

"Con l'avvento di Orsato gli arbitri si sono ritrovati a dover cambiare modo di dirigere le gare da un momento all'altro. Prima si fischiava troppo".

Gli appunti di cui accennava?

"Ora si tende a fischiare meno, ma attenzione: bisogna fischiare i falli quando ci sono. Vedo troppe maglie tirate, per esempio: quando vedo una maglia tirata così per me è fallo. È il vero appunto che faccio alla gestione Orsato che per il resto mi soddisfa".

Qualcosa però non funziona con il VAR, perché?

"Credo si sia creata una discrasia fra l'arbitro di campo e chi sta al VAR".

Ci spieghi. E dipende forse dal fatto che l'arbitro meno esperto non contraddice quello più esperto?

"Ci sono stati dei casi che hanno spinto a pensare questo, ma non lo so. Serve chiarezza. Penso al caso quello lampante del tocco di braccio di Joao Mario in Fiorentina-Juve: non puoi non intervenire. Non è che devi chiamare l'arbitro al VAR se sei incerto, ma se lo chiami è perché è rigore e dunque per l'arbitro diventa una scelta obbligata".

A proposito di Fiorentina-Juve: il colpo di spalla di Bremer?

"Ho sentito che molti hanno parlato della sua faccia dopo il gol dicendo che pensava glielo annullassero. Per me aveva dei dubbi, ma solamente perché era venuto a contatto con il portiere. E, in Italia, quando tocchi il portiere viene sempre fischiato fallo in attacco. Per me aveva paura gli fischiassero fallo su De Gea, che ha sbagliato completamente il tempo dell'intervento".

Il VAR a volte sembra spento, poi però ci sono casi come Milla in Como-Venezia.

"Hanno spinto Ferrieri Caputi a togliere un rigore che c'era. Lei è stata tratta in inganno, ma da designatore mi sarei arrabbiato sia con Cosso - che era al VAR - che con lei. Che ci ha pensato e riflettuto prima di fischiare: con te che sei in campo mi arrabbio ancora di più se togli quel rigore. Errore clamoroso, anche se indotto. Maria Sole rappresenta un'eccellenza per il percorso internazionale che ha fatto e mi dispiace".

Pochi giorni prima c'era stato il caso del fallo di Carlos Augusto su Sohm in Venezia-Inter: per lei era fallo? E il VAR doveva intervenire?

"L'azione era fallosa, ma non doveva intervenire il VAR. Il protocollo prevede che tu possa richiamare l'arbitro al VAR per un rosso, non per un giallo".

Marcandalli invece era da cartellino rosso per il fallo su Rabiot, in Genoa-Milan?

"Per me va in impatto dinamico e con la gamba bassa, ho visto falli più brutti negli ultimi giorni e soprattutto in quel caso la decisione era anche soggettiva per la distanza dalla porta".

Altri appunti?

"Il tempo di gioco è aumentato ed è già un gran risultato. Era l'obiettivo di Casarin quando diventò designatore negli anni '90... Vedo molta più serenità verso i 'furbetti'. Poi l'uso del VAR è stato un abuso: fino allo scorso anno era praticamente la moviola in campo. Giusto usarlo poco, anzi io farei fare 3 chiamate per utilizzarlo: una per squadra ed una per l'arbitro. Più di 3 casi clamorosi è difficile che capitino".

Su cosa dovrà intervenire ancora Orsato?

"Orsato ha problemi generazionali in Italia, per chi andrà sostituito come i vari Doveri, Massa, Mariani. Andranno sostituiti anche con ragazzi giovanissimi, che lui conosce bene avendone promossi molti dalla Serie C. Però non vedo rimpiazzi per Mariani, Massa e Guida sono internazionali e anziani. Zufferli e Colombo sono stati promossi. C'è da fare un certo tipo di lavoro".