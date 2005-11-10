Milan-Frosinone 5-1: il tabellino della gara
Alessio De Silvestro
Ecco di seguito il tabellino della gara:
Ecco di seguito il tabellino della gara:
Milan (4-4-1-1): Maignan; Gila, De Winter, Diawara (71’ Pavlovic), Bartesaghi (46’ Jashari); Moreira, Musah (71’ Estupinan), Modric, Pulisic (81’ Hutchinson); Rabiot; Ramos (51’ Cisse). A disp.: Pittarella, Torriani, Comotto, Terracciano, Camarda. All: Amorim
Frosinone (3-5-2): Palmisani; Monterisi, Cittadini (46’ Amey), Calvani; Oyono, Schmid (74’ Zerbin), Calò (76’ El Azzouzi), Masini, Tchato (62’ Terzic); Ghedjemis, Kvernadze (62’ Birligea). A disp.: Pisseri, Desplanches, Cichella, Akpoguma, Fini, Hasa, Fayed, Bobcek. All: Alvini
Arbitro: Pairetto
Marcatori: 4’ aut. Calvani (F), 19’ Ramos (M), 25’ Masini (F), 48’ Jashari (M), 60’ Cisse (M), 68’ Pulisic (M)
Ammoniti: Cittadini (F), Calò (F), Monterisi (F), Oyono (F), Cisse (M)