Proteste e rosso dopo il 2-1 della Lazio al Cagliari. Marelli: "Errore di Colombo"

Tutto regolare nell'azione che ha portato al decisivo 2-1 di Pinamonti in Lazio-Cagliari, ma c'è stata confusione e nervosismo nei minuti finali e anche un errore di Colombo, che avrebbe dovuto interrompere prima l'azione che poi ha portato al gol. Il motivo è una pallonata in faccia che ha colpito Deiola, poi sostituito subito da Kevin Carlos dopo l'intervento dei sanitari, che hanno portato in campo la barella.

L'azione del 2-1 infatti nasce dalla pallonata che colpisce Deiola in pieno viso: l'arbitro forse non coglie che il giocatore rossoblu è rimasto tramortito per la pallonata alla testa e fa proseguire, l'azione poi porta al gol di Pinamonti. Proteste della squadra di Pisacane e nervosismo: dopo pochi minuti Obert entra in ritardo su Isaksen e prende il secondo giallo.

L'ex arbitro Marelli a Dazn spiega: "Nessun dubbio sul risultato dell'azione, ma probabilmente Colombo non si è reso conto che Deiola fosse stato colpito al volto, manca un'interruzione di gioco perché si tratta del volto. Errore di Colombo, sul quale non può intervenire il VAR". Insomma: Colombo poteva fermare prima l'azione, ma non si doveva farlo dopo la realizzazione della rete.