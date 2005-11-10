Lazio, l'esito degli esami di Frattesi, Zaccagni e Tavares: nessuna lesione per l'ex Inter

Arrivano aggiornamenti dall'infermeria della Lazio. Il club biancoceleste ha comunicato gli esiti degli accertamenti strumentali effettuati da Mattia Zaccagni, Nuno Tavares e Davide Frattesi, tutti sottoposti a risonanza magnetica. Le notizie sono incoraggianti per quanto riguarda il recupero dei primi due, mentre gli esami del centrocampista, rientrato anticipatamente dagli impegni con la Nazionale italiana, hanno escluso lesioni muscolari. La società ha fatto il punto attraverso una nota ufficiale, chiarendo anche i prossimi passaggi dei rispettivi percorsi di recupero.

Lazio, migliorano Zaccagni e Nuno Tavares: il comunicato

Per quanto riguarda il capitano biancoceleste, la società ha spiegato: “Mattia Zaccagni ha effettuato la risonanza magnetica, che ha confermato un ulteriore miglioramento dell’edema post traumatico al quadricipite della coscia sinistra. Nei prossimi giorni verrà valutata l’evoluzione della sintomatologia dolorosa per un possibile reinserimento in gruppo”.

Segnali positivi anche per il terzino portoghese, fermatosi durante la partita contro il Napoli: “Nuno Tavares è stato sottoposto a risonanza magnetica che ha evidenziato un miglioramento della lesione riportata durante la sfida contro il Napoli. Il giocatore prosegue il protocollo fisioterapico come da programma”.

Frattesi, escluse lesioni muscolari: le sue condizioni

Gli accertamenti hanno fornito indicazioni rassicuranti anche sulle condizioni di Davide Frattesi, costretto a interrompere anticipatamente gli impegni con l'Italia. Questo il bollettino medico della Lazio: “Davide Frattesi, tornato anzitempo dagli impegni con la Nazionale Italiana, è stato sottoposto a risonanza magnetica, che ha confermato un affaticamento muscolare senza lesioni. Il giocatore verrà monitorato nei prossimi giorni”.