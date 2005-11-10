Bologna, Fenucci: "Cambiaghi resta, Dovbyk vedremo a gennaio. Rowe addio inaspettato"

Claudio Fenucci, amministratore delegato del Bologna, ha rilasciato una lunga intervista esclusiva ai microfoni di TuttoMercatoWeb.com a margine del 'Premio Città di Tolentino': "Ho iniziato nel 1995 in Serie C con il Lecce. Da lì è stato un cammino divertente, esaltante. Al calcio mi lega una passione forte, da ragazzo. Sono stati anni molto belli, vissuti in tre realtà importanti. Ora sono al Bologna e ringrazio Tolentino per questo premio. Non c'è stato un weekend senza calcio e in alcune stagioni sia a Roma che a Bologna anche l'impegno infrasettimanale di coppa".

Dall'arrivo di Palladino il Bologna è arrivato in una posizione di classifica che più gli si addice.

"Il mister è stato molto bravo a dare fiducia al gruppo. I ragazzi si sono messi subito a disposizione. Abbiamo un gruppo di calciatori di livello. Il mister ha aumentato l'intensità negli allenamenti e questo s'è visto anche nelle partite. E per questo siamo arrivati in una posizione di classifica".

Cambiaghi ha fatto bene, è andato in Nazionale e ora arrivano anche le voci di mercato.

"Sta facendo bene, gioca costantemente anche da titolare. Lo scorso anno c'era Rowe e aveva più difficoltà perché c'era competizione nel ruolo. Si è guadagnato la chiamata della Nazionale. Contro la Francia ha dimostrato di poter essere determinante anche a livello alto. Non c'è nessuna voce per gennaio, nessuna attenzione. Rimane ovviamente con noi ed è uno dei punti fermi di questa squadra".

Dovbyk sta facendo fatica, poi c'è Piccoli. Pensate di andare sul mercato degli attaccanti?

"Dovbyk ha un problema più mentale che fisico, deve sbloccarsi. Ha recuperato la piena funzionalità del flessore operato, ormai da tempo. Aveva un deficit di forza, colmato col lavoro. Il ragazzo deve ritrovare un po' di fiducia in se stesso, nel gioco e anche nei contrasti. Per adesso stiamo aspettando, speriamo che riesca a darci il suo contributo, poi a gennaio vedremo".

Conferma che quest'anno per il Bologna andrebbe bene finire tra le prime 10?

"A fine mercato dissi che è un anno di ricostruzione e se fossimo arrivati tra le prime dieci sarebbe stato un buon risultato. Non ci vedo nulla di male. Fissare gli obiettivi non aiuta a raggiungerli, è il lavoro in settimana e l'impegno a fare la differenza. Il lavoro dell'allenatore, quello della squadra. Continuiamo ad avere l'obiettivo di migliorarci sempre in campionato, ma la prima preoccupazione è sempre la prossima partita".

Qual è stata la cessione più sofferta dell'ultimo mercato tra Castro, Lucumì e Rowe?

"I giocatori che stanno da più tempo con te sono quelli con cui è più difficile lasciarti. Castro stava bene al Bologna, voleva bene al Bologna, poi è stato il primo a spingere per la cessione quand'è arrivata la Roma. Lucumì aveva chiesto la cessione già l'anno scorso, poi insieme avevamo deciso di andare avanti per un altro anno. La più imprevista è stata quella di Rowe, perché è arrivata all'ultimo, non era pianificata. Poi con alcuni ragionamenti abbiamo deciso di andare avanti. Abbiamo trovato Mbangula che quando è stato chiamato in causa ha dato il suo contributo".

Galliani-Malagò, la posizione del Bologna è chiara.

"Sono due grandi protagonisti dello sport italiano. Adriano del calcio, da 40 anni. Spero che la competizione elettorale si mantenga su un livello molto alto, in linea con la storia di questi due personaggi. Noi dall'inizio abbiamo appoggiato Malagò, che pensiamo abbia l'esperienza, le caratteristiche e il profilo giusti per aiutare la Federazione in questo percorso. E ci sembra giusto confermare questa posizione dopo che un mese fa circa la Lega di fronte alla possibilità di commissariamento aveva ribadito all'unanimità il sostegno a Malagò. Non so cosa sia cambiato in questo periodo. Spero che la competizione elettorale sia sempre su toni leali e propositivi per il calcio italiano".

Cosa vi aspettate da Piccoli?

"Sta facendo bene, sta facendo quello che il mister chiede al nostro attaccante di riferimento. Ha avuto qualche problema fisico che ha rallentato le sue performance con noi, poi è entrato Odgaard che ha fatto tre partite di alto livello. Ci sarà un po' di competizione là davanti, perché c'è anche Dovbyk".

Il tridente Fenucci-Sartori-Di Vaio funziona. E funziona anche la proprietà.

"La proprietà conosceva il calcio perché era proprietaria già di un club in MLS, anche se adesso ha annunciato l'idea di volerlo vendere. Conosce il calcio italiano e ci lascia lavorare. Con Saputo però condividiamo sempre le decisioni più importanti. Di Vaio ha cominciato da dirigente praticamente quando sono arrivato io ed è cresciuto molto, è stato vicino a molti direttori sportivi. Per Giovanni parla la sua storia. Ci conosciamo da tantissimi anni e quando abbiamo saputo di cambiare il direttore sportivo la prima persona che mi è venuta in mente è stata lui".

Cos'è Bologna per lei?

Bologna ormai è la mia città. Ci vivo, la mia famiglia ci rimarrà per molto tempo ancora, sentendo anche le mie figlie. Oggi è il centro del mio grande amore sportivo. Visto quello che abbiamo vissuto insieme, con la conquista della Coppa Italia, questo è uno stimolo per continuare a sognare e rivivere una notte come quella dell'Olimpico".