Nations League, Ellertson fa festa con l'Islanda: 3-0 al Lussemburgo, promossa in Lega B
Michele Pavese
Il Gruppo 3 della Lega C di Nations League emette i suoi verdetti. L'Islanda batte 3-0 il Lussemburgo (a segno anche il genoano Ellertson) e chiude al primo posto, resistendo agli assalti dell'Estonia (vittoriosa sulla Bulgaria) e conquistando la promozione in Lega B. Nel Gruppo 2 della Lega D, invece, la Lituania chiude al secondo posto alle spalle dell'Azerbaigian dopo la vittoria sul Liechtenstein nell'ultima giornata. Ricordiamo che dalla prossima edizione tutte le squadre della Lega D saranno "promosse" in Lega C.
NATIONS LEAGUE, tutti i risultati
LEGA A
Germania - Olanda
Grecia - Serbia
LEGA B
Macedonia del Nord - Slovenia
Svizzera - Scozia
LEGA C
Faeroerne - Moldavia 1-0: 24' Samuelsen
Kazakistan - Slovacchia 2-2: 29' Chesnokov (K), 56' Bozenik (S), 65' Vorogovskiy (K), 95' Kapralik (S)
Estonia - Bulgaria 2-1: 8' Kristal (E), 45' +1 Kovachev (B) 60' Palumets (E)
Islanda - Lussemburgo 3-0: 25' Willumsson, 37' rig. Gudjohnsen, 50' Ellertson
LEGA D
Lituania - Liechtenstein 2-1: 16' Jankauskas, 50' rig. Ruzgis, 60' Sele (LIE)
Gibilterra - Malta