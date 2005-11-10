Vicenza, Zonta: "Ci aspettavamo qualche punto in più. Ad Ascoli per giocarcela"

Il centrocampista del Vicenza Loris Zonta ha parlato ai microfoni di Tuttomercatoweb.com a margine della premiazione al Gran Galà del Calcio di Arezzo in svolgimento questa sera partendo dalla passata annata quando il club veneto vinse con ampio anticipo il campionato di Serie C: “La scorsa è stata una stagione particolare, in cui abbiamo fatto tantissimi punti e una cavalcata spettacolare e la ricordiamo stasera con grande piacere”.

Questo campionato non è partito come vi aspettavate, ma c'è tempo per rimediare

“Sapevamo che avremmo potuto incontrare delle difficoltà, ma ci aspettavamo di fare qualche punto in più nelle prime giornate anche se così non è stato. Stiamo lavorando tanto per ripartire forte dopo la sosta”.

Alla ripresa ci sarà l'Ascoli, una partita non facile

“C'è stato un adattamento alla categoria in queste prime partite, ora andremo ad affrontare una squadra molto forte, che sicuramente in casa partirà forte, ma noi sappiamo di avere delle armi a disposizione per giocarci la partita ad Ascoli e faremo il meglio per portare a casa i punti".