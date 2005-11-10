Dida: "Al Milan non si può sbagliare, ma Amorim è capace. Galliani in Figc? Tifo per lui"

Nelson Dida, ex portiere del Milan, è intervenuto ai microfoni di TuttoMercatoWeb.com a margine della presentazione della IV edizione del Trofeo Italo Galbiati. "Ho visto la partita dell'Italia contro la Francia, quella col Belgio invece no perché ero con Ronaldinho. Ma penso che l'Itlaia possa crescere tanto con questi giovani che stanno arrivando. Tutti noi vogliamo che l'Italia torni a giocare un grande calcio e a fare il Mondiale. Credo che la direzione presa sia una la direzione giusta".

Ti sorprendono le critiche in Brasile ad Ancelotti?

"Adesso sta prendendo in mano la nazionale. Nel periodo del Mondiale non ha avuto il tempo di fare ciò che voleva fare. Ora invece sta lavorando per creare una squadra e un'identità. Ancelotti è un grandissimo allenatore. Le critiche ci saranno sempre perché a questi livelli c'è pressione, ma spero che possa continuare a fare il suo lavoro".

Come giudichi il Milan di Amorim?

"Amorim sta dimostrando di essere un grandissimo allenatore. Sta facendo un bel campionato. L'attenzione è giusta. Avere in mano il Milan è difficile perché non si può sbagliare, ma lui ha la capacità di tenere sempre la squadra unita".

Come hai visto Ronaldinho?

"Bene, bene. Era contentissimo dopo la partita, ho parlato con lui e vedere gli amici e la gente a lui così vicino".

E' venuta voglia anche a te di tornare?

"No, io sono un altro ruolo, per un portiere sarebbe difficilissimo. Ronaldinho può stare anche fermo, io dovrei fare qualcosa".

Sul vice-Maignan.

"Abbiamo un ragazzo bene che sta facendo bene come Torriani. Mi piace, lo dicevo anche gli anni scorsi. Se avrà altre possibilità potrà ancora crescere".

Come vedresti Galliani come presidente della FIGC?

"Abbiamo lavorato tanto insieme al Milan. Anche fuori dal campo. Conosce benissimo il calcio italiano e sicuramente tifo anche per lui".