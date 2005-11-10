Grecia-Serbia, le formazioni ufficiali: Mandas e Douvikas titolari, Vanja in panchina
Michele Pavese
La sfida tra Grecia e Serbia rappresenta un appuntamento fondamentale soprattutto per la squadra di casa. La formazione guidata da Ivan Jovanovic parte con i favori del pronostico e punta a difendere il secondo posto, forte degli otto punti conquistati nelle prime cinque giornate. La Germania, appaiata in classifica, resta però in corsa e attende il risultato degli ellenici.
I padroni di casa si affidano al 4-4-2 con Mandas tra i pali; Rota, Mavropanos, Koulierakis e Tsimikas in difesa; Karetsas, Zafeiris, Androutsos e Tzolis a centrocampo; Pavlidis e Douvikas in attacco.
Serbia per chiudere con orgoglio
La nazionale serba arriva all'ultima sfida senza più obiettivi di classifica, ma vuole lasciare il torneo con una prestazione positiva dopo cinque sconfitte consecutive. La squadra ospite dovrebbe scendere in campo con Petrovic in porta, Erakovic, Milenkovic, Babic e Bukinac a comporre il pacchetto arretrato, Nedeljkovic, Maksimovic, Lukic e Milinkovic-Savic in mediana e la coppia Mitrovic-Jovic davanti.
Grecia (4-4-2): Mandas; Rota, Mavropanos, Koulierakis, Tsimikas; Karetsas, Zafeiris, Androutsos, Tzolis; Pavlidis, Douvikas.
Serbia (4-4-2): Petrovic; Erakovic, Milenkovic, Babic, Bukinac; Nedeljkovic, Maksimovic, Lukic, Milinkovic-Savic; Mitrovic, Jovic.