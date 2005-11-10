Galliani risponde a Malagò: "La rinuncia? Al calcio serve serenità: ora al voto"

Nelle scorse ore il commissario straordinario della FIGC, Giovanni Malagò, ha definito "signorile" la scelta di Adriano Galliani di rinunciare al ricorso contro l’ammissione della sua candidatura. Lo stesso Galliani ha parlato, a margine del Premio Galbiati ai microfoni di Sky Sport. Ecco di seguito le sue dichiarazioni.

Servirebbe Galbiati in Nazionale oggi?

"Non voglio parlare di Nazionale per evidenti motivi, quindi parliamo di Galbiati. Nell'86' quando arriviamo al Milan c'era lui, io l'ho voluto a Monza. Ha insegnato a calciare a Ibrahimovic. Ibra era fortissimo, ma non sapeva calciare in porta, Italo glielo ha insegnato. Poi da talent scout scovava giocatori, ce ne sono pochi bravi come lui".

Malagò ha parlato di signorilità per la sua scelta.

"Continuo ad essere convinto che non si possa dare un voto due volto. Altrimenti qualunque candidatura può essere tolta all'ultimo minuto. All'improvviso ti viene fatta una revoca e cade la candidatura. Detto questo faccio calcio da 50 anni, ho pensato che il nostro mondo ha bisogno di serenità, tranquillità, abbiamo tanti problemi, allora ho pensato di non fare niente e andiamo al 14 dicembre".

Maggiore serenità per la campagna elettorale?

"Assolutamente sì, si vota fra 4 settimane, ci sono due candidati e vedremo cosa succede".

Cosa l'ha convinta a candidarsi? E cosa sarà al centro del suo progetto?

"Avevo detto di no in precedenza. Mi hanno convinto le telefonate, oltre che di qualche club, dell'AssoCalciatori e dell'AssoAllenatori. Ulivieri mi ha detto che gli anni migliori per i rapporti con la Lega Calcio, di cui sono stato rappresentante, sono stati secondo lui quando c'ero io. Calcagno mi ha detto il suo maestro, l'avvocato Campana, gli aveva detto a sua volta che i rapporti migliori c'erano quando io ero presidente di Lega. Così mi hanno convinto".

E sul suo programma?

"È molto lungo, l'ho presentato e depositato. Ora sono qui per premiare la memoria del grande Baresi e vi rimando al programma, non vorrei parlare troppo tempo".