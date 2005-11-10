Si è chiuso da pochi istanti il primo tempo di Lazio-Lecce. Al termine della prima frazione di gioco i biancocelesti sono avanti 1-0 grazie alla rete del solito Noslin.

Le scelte iniziali

Gattuso deve rinunciare a Provstgaard in difesa, con un reparto arretrato che vede confermato solo Floriani Mussolini. Al centro Doekhi e Diogo Leite, mentre Pedraza agirà al posto di Tavares. In mezzo al campo c'è Frattesi dal primo minuto, davanti Isaksen e Noslin a supporto di Pinamonti. Nel Lecce c'è Siebert in difesa con Tiago Gabriel. A centrocampo c'è Coulibaly con Kaba e Maleh. In avanti c'è Geubbels titolare.

Il Lecce parte forte, la Lazio passa con il solito Noslin

Il Lecce parte subito forte in maniera aggressiva, con la Lazio che, almeno nei minuti iniziali, fatica a contenere l'agonismo dei salentini. La prima occasione arriva intorno al decimo minuto e porta la firma di Diogo Leite. Sugli sviluppo di un corner conquistato da Pedraza, il difensore della Lazio riceve in area e calcia al volo. Bella la coordinazione, meno la mira, visto che il pallone arriva comodamente fra le braccia di Falcone. La risposta del Lecce non tarda ad arrivare: la squadra di Di Francesco lavora bene in contropiede, la palla arriva sui piedi di Fatah che punta Mussolini, lo salta ma sbaglia completamente la mira al momento di calciare in porta: l'esterno prova una conclusione a giro da ottima posizione ma la palla finisce altissima sopra la traversa.

Il Lecce è messo bene in campo, la linea difensiva funziona a dovere e spesso e volentieri i giocatori della Lazio finiscono in fuori gioco. Pressing alto e ripartenze, Di Francesco l'ha studiata così e nei primi 25 minuti tutto funziona a dovere. La Lazio però riesce a sbloccare con il solito Noslin, che sfrutta un assist perfetto di Isaksen: l'attaccante della Lazio salta più in alto di tutti e batte Falcone. Il Lecce accusa un po' il colpo, ma nel finale la squadra di mister Di Francesco ha una tripla occasione per pareggiare i conti, ma Mandas per due volte è straordinario, prima su N'Dri poi su Geubbels. La terza conclusione è di nuovo di N'Dri, che spara alle stelle.