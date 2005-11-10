Quattro infortuni, un turno di riposo e un paio di dubbi. Queste sono le condizioni con cui Gennaro Gattuso si prepara a vivere la vigilia della sfida contro il Lecce in programma domani alle ore 15 allo Stadio Olimpico. La Lazio ospita i salentini da capolista e vuole continuare a vivere un'altra settimana in testa alla classifica. Gattuso sa di non poter contare su Zaccagni, Tavares, Sutalo e Marusic. Il primo ha nel mirino la sfida di sabato 28 contro il Torino, mentre il portoghese spera di recuperare per l'Atalanta ma punta al derby del 13 dicembre. Per Sutalo e Marusic invece se ne riparlerà almeno tra 40 giorni, rinviando dunque il loro rientro al 2027. Non sarà assente, ma avrà un turno di riposo domani Oliver Provstgaard, reduce da 180 minuti con la nazionale. Gattuso vuole gestire il danese e per questo al centro della difesa ci saranno Diogo Leite e Doekhi.

Lazio, i dubbi di Gattuso a centrocampo. La gestione con Frattesi e Belahyane

I dubbi di formazione per Gattuso sono tutti a centrocampo. Con le assenze di Tavares e Marusic i terzini saranno sicuramente Pedraza e Floriani Mussolini a completare il quartetto difensivo davanti a Mandas. In attacco confermato il tridente visto a Napoli dove sarà ancora Noslin a prendere il posto di Zaccagni a sinistra, lasciando a Pinamonti il ruolo di centravanti con Isaksen a destra. A centrocampo l'unico sicuro di una maglia è Taylor, con Frattesi e Belahyane che saranno valutati oggi. Entrambi sono favoriti per giocare dal primo minuto, ma per l'italiano bisognerà capire se avrà definitivamente smaltito l'affaticamento muscolare accusato in nazionale. In caso contrario, pronto Dele-Bashiru al suo posto. In regia Belahyane è reduce dall'impegno con la nazionale, potrebbe avere anche lui un turno di riposo a favore di uno tra Cataldi e Rovella, anche se ad oggi l'ex Verona parte avanti.