Intervistato durante il podcast Passa dal BSMT di Gianluca Gazzoli, l'ex difensore Daniele Adani ha parlato anche del rapporto con l'amico Antonio Cassano e chiuso definitivamente le porte a un possibile ritorno della Bobo Tv. Di seguito la risposta dell'opinionista attualmente a Rai Sport.

Le confessioni di Adani su Cassano e Vieri

Sul rapporto con Cassano: "Antonio c'è sempre, ma sente l'esigenza di essere coinvolto. Io gli dico sempre: 'Sei l'unica persona a cui concedo tutto'. Per la lealtà, la passione, la faccia che mi dimostra che è sempre quella. Anche in alcune gestioni che a volte sono totalmente assurde. Lui si butta nel fuoco per te anche se la pensa diversamente da te. Lui dice sempre che chi lo comprende di più di tutti siamo io e sua moglie Carolina. Io lo faccio col cuore, mi viene naturale".

No secco a un possibile ritorno della Bobo Tv: "Fino al momento della rottura comunque la ricordo e sono grato di averla vissuta. Sono quasi contento che si sia fermato. Meglio così. Ritorno? Dal mio punto di vista, credo che neanche se ne parlerà, è una cosa archiviata per sempre".

Su Vieri: "Auguro il meglio io, non si vive di rancore per com'è andata. Senza portare rancore, ma con la fermezza e la consapevolezza che non ci sarà più quel tempo".