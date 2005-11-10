Mentre i giocatori dell’Inter si concentrano sulla ripresa in campionato e sulla sfida contro l’Atalanta, forti anche dei recuperi di capitan Lautaro Martinez e di Thuram, la mente della dirigenza e della proprietà nerazzurra non può che essere proiettata alle questioni di mercato, visto che manca poco più di un mese all’inizio della finestra invernale dei trasferimenti per la Serie A. Anche se in realtà i pensieri sembrano andare più che altro all'estate.

Lotito chiede 40 milioni per Provstgaard

In entrata, Marotta per primo non ha nascosto la necessità di aggiungere un difensore. E nelle ultime voci sono montate le voci sulla figura di Oliver Provstgaard, che tanto bene si sta disimpegnando in questo inizio di stagione con la Lazio, avversaria fino a qui più accreditata per i nerazzurri al vertice della classifica. Ci sono dei però: i rapporti non idilliaci tra le presidenze in primis, ma pure i 40 milioni di euro chiesti dai biancocelesti. Sembra un discorso da poter percorrere maggiormente in estate piuttosto che a gennaio.

Ragionamenti estivi, da Calhanoglu a Alisson

Occhio però anche alle riflessioni in vista dell’estate. Perché il contratto di Hakan Calhanoglu è in scadenza al termine della stagione e i rumors sul possibile addio aumentano: che sia davvero arrivata l’estate dell’addio? Per qualcuno poteva essere già un anno e mezzo fa, d’altronde. Ragionamenti saranno fatti anche sulla porta, dove finora sono venute meno diverse sicurezze. A proposito di svincolati, fa gola Alisson Becker del Liverpool.