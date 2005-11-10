Giovane può lasciare il Napoli a gennaio. Ci pensa, per un prestito, anche il Monza
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Dimitri Conti
Dimitri Conti
Oggi alle 00:23Serie A
autore Dimitri Conti
20.11.2026 00:23Serie A
L'attaccante brasiliano proprio non trova spazio con Allegri: per lui soltanto 114 minuti in 5 presenze di Serie A. Ci pensano i brianzoli.
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Tra gli attaccanti a disposizione di Allegri per il suo Napoli, il brasiliano Giovane Santana è quello che sta giocando di meno, avendo raccolto fino a qui appena 114 minuti lungo 5 apparizioni nell’attuale campionato di Serie A.
Può andare in prestito, c'è il Monza
Per questo a gennaio il giocatore potrebbe anche lasciare Napoli, magari con una formula a base prestito e con l’obiettivo di raccogliere maggior minutaggio. Tra le squadre che starebbero pensando a lui, anche il Monza.
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