Tra gli attaccanti a disposizione di Allegri per il suo Napoli, il brasiliano Giovane Santana è quello che sta giocando di meno, avendo raccolto fino a qui appena 114 minuti lungo 5 apparizioni nell’attuale campionato di Serie A.

Può andare in prestito, c'è il Monza

Per questo a gennaio il giocatore potrebbe anche lasciare Napoli, magari con una formula a base prestito e con l’obiettivo di raccogliere maggior minutaggio. Tra le squadre che starebbero pensando a lui, anche il Monza.