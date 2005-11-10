L'Udinese cerca soluzioni per uscire da un momento complicato della stagione, con la classifica che impone una reazione e un reparto offensivo che fatica a trovare continuità. Nicolò Zaniolo non è ancora riuscito a garantire un rendimento costante, mentre Keinan Davis è ancora alla ricerca del primo gol in campionato. Il rientro di Vakoun Bayo rappresenta una risorsa aggiuntiva per lo staff tecnico, ma pesa soprattutto l'assenza di Idrissa Gueye, giovane attaccante senegalese che si era messo in evidenza prima di fermarsi per un grave infortunio alla caviglia. Il suo recupero procede e arrivano segnali incoraggianti.

Gueye è tornato a camminare

Gueye si è infortunato lo scorso 5 ottobre durante l'amichevole disputata in Polonia contro il Pogon Stettino. Il problema alla caviglia ha reso necessario un intervento chirurgico, seguito da un percorso riabilitativo che dovrebbe permettergli di tornare a disposizione a gennaio. A circa un mese e mezzo dall'incidente, l'attaccante ha compiuto un passo importante: come riporta il portale TuttoUdinese.it, è tornato a camminare e ha ripreso a lavorare in palestra, concentrandosi sul recupero della condizione fisica. Un progresso significativo, anche se il ritorno agli allenamenti sul campo dovrà attendere il completamento delle diverse tappe previste dal programma medico.

Un acquisto insieme a Gueye a gennaio?

Il suo rientro potrebbe rappresentare una sorta di nuovo acquisto per l'Udinese, soprattutto considerando i margini di crescita del giovane centravanti. La società potrebbe comunque intervenire sul mercato di gennaio per rinforzare il reparto offensivo e offrire maggiori alternative a Paolo Zanetti. Ritrovare Gueye, però, sarebbe già un'iniezione di fiducia per una squadra che ha bisogno di aumentare la propria pericolosità sotto porta. L'obiettivo è recuperarlo al meglio, senza forzare i tempi, per metterlo nelle condizioni di dare un contributo nella seconda parte della stagione.