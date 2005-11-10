TRESOLDI E MCTOMINAY I GRANDI OBIETTIVI DEL MILAN, POI ENDRICK E GONÇALO INACIO. JUVENTUS, SORLOTH TORNA NEL MIRINO PER GENNAIO E INTANTO VIENE BLINDATO IL GIOVANE OWUSU. L'INTER PUNTA PROVSTGAARD E VUOLE RINNOVARE CALHANOGLU. NUSA SEMPRE IDEA DELLA ROMA, IL NAPOLI FISSA IL PREZZO PER DE BRUYNE. TRE BIG DI SERIE A SU MASTANTUONO, MOUT FIRMA UN NUOVO ACCORDO COL MONZA E LA LAZIO VALUTA BRESCIANINI. RUNJAIC HA RISOLTO CON L'UDINESE, IL FROSINONE HA INDIVIDUATO IL DOPO-RAIMONDO

Il Milan continua a cercare un rinforzo offensivo e Nicolò Tresoldi è uno dei principali obiettivi per gennaio. Il Club Brugge, tuttavia, valuta il centravanti classe 2004 almeno 60 milioni di euro. I numeri del giovane attaccante sono importanti: 8 gol e un assist in campionato, oltre a 5 reti in Champions League, compresa la tripletta contro l’Inter. Il suo tifo per i rossoneri potrebbe rappresentare un ulteriore elemento a favore dell'operazione.

Gerry Cardinale punta a riportare il Milan ai vertici e valuta un mercato invernale ambizioso. Per l'attacco resta forte il nome di Endrick, per il quale i rossoneri potrebbero presentare al Real Madrid un'offerta da 70 milioni tra parte fissa e bonus. In difesa la prima scelta sarebbe Gonçalo Inácio. Intanto, in prospettiva, prende quota anche l'ipotesi Scott McTominay, centrocampista del Napoli per il quale il rinnovo sarebbe complicato dalle richieste economiche.

Alexander Sorloth è nuovamente un obiettivo della Juventus per rinforzare l'attacco di Luciano Spalletti. I bianconeri avevano già cercato il norvegese in estate, arrivando a un'intesa con il suo entourage per un contratto da 4 milioni netti a stagione, ma l'Atletico Madrid aveva rifiutato un'offerta da 22 milioni. Il centravanti ha trovato poco spazio a Madrid e potrebbe valutare una nuova destinazione a gennaio.

Kerim Aljabegovic non ha intenzione di lasciare la Juventus e punta a ritagliarsi uno spazio sempre maggiore in bianconero. Lo ha confermato Miralem Pjanic, consigliere del padre Semin, sottolineando la soddisfazione del giocatore per il percorso intrapreso e la volontà di aiutare la squadra. Nessun problema di convivenza con Kenan Yildiz: secondo Pjanic, i due possono giocare insieme e rappresentano una risorsa per il futuro del club.

La Juventus ha ufficializzato il rinnovo di Augusto Sedorf Owusu fino al 30 giugno 2031. Il centrocampista classe 2005, cresciuto nel settore giovanile bianconero, ha collezionato finora 59 presenze con la Next Gen e ha già esordito in Prima Squadra il 17 settembre 2026, nella sfida di Europa League contro il NEC.

Diogo Dalot potrebbe tornare in Serie A. Il terzino portoghese del Manchester United, già protagonista con il Milan nella stagione 2020-2021, è seguito nuovamente dai rossoneri e dalla Juventus. Il giocatore, tuttavia, non sembra intenzionato a lasciare Manchester: nelle recenti dichiarazioni ha ribadito di voler vincere Premier League e Champions League con i Red Devils.

L'Inter vuole prolungare il contratto di Hakan Calhanoglu, attualmente in scadenza, e sarebbe disposta a offrirgli uno stipendio complessivamente simile a quello attuale, con una possibile riduzione della parte fissa compensata dai bonus. La dirigenza considera ancora fondamentale il centrocampista turco, anche perché Stankovic non sarebbe ancora pronto per raccoglierne l'eredità in cabina di regia. La decisione finale spetterà al giocatore.

L'Inter segue Oliver Provstgaard, difensore danese della Lazio, in vista della prossima stagione. Il giocatore, arrivato a Roma per circa 4 milioni, si è ritagliato un ruolo importante e ha un contratto fino al 2031. Lotito potrebbe chiedere almeno 40 milioni per lasciarlo partire, rendendo complicata la trattativa. Il club nerazzurro valuta comunque il profilo per rinnovare il reparto arretrato a disposizione di Cristian Chivu.

L'Inter valuta un possibile intervento tra i pali nella prossima estate e torna a prendere quota il nome di Alisson Becker. Il portiere del Liverpool, sotto contratto fino al 2027, rappresenterebbe un profilo esperto e affidabile per la squadra di Chivu, soprattutto alla luce delle incertezze mostrate da Josep Martinez. Il principale ostacolo è l'ingaggio del brasiliano, attualmente vicino agli 11 milioni di euro annui tra parte fissa e bonus.

La Roma continua a cercare un esterno offensivo di alto livello. Endrick resta la prima scelta, anche se la concorrenza del Milan è forte, mentre tra le alternative torna d'attualità Antonio Nusa del Lipsia. Il club tedesco non vorrebbe cederlo a gennaio, ma la situazione potrebbe essere influenzata dalla trattativa per il riscatto di El Ayanoui. Tra gli altri nomi seguiti dai giallorossi figurano Scherhant, Leweling, Gittens e Kvernadze.

La Roma ha ufficializzato il prolungamento di contratto di Giorgio De Marzi fino al 30 giugno 2031. Il portiere classe 2007 fa parte della rosa della Prima Squadra guidata da Gasperini e ha già maturato esperienza con le selezioni giovanili degli Stati Uniti, debuttando con l'Under 19 a marzo 2026 e scendendo in campo anche con l'Under 20 a ottobre.

Il PSV Eindhoven ha contattato il Napoli per valutare il possibile ritorno di Kevin De Bruyne in Olanda già a gennaio, presentando una prima proposta da 2 milioni di euro. La cifra è ritenuta insufficiente dal club azzurro, che valuta il centrocampista circa 7 milioni, anche considerando gli impegni contrattuali ancora da onorare. La società e Massimiliano Allegri vorrebbero trattenerlo, ma la volontà del giocatore potrebbe risultare decisiva.

Gustavo Varela è finito nel mirino di Juventus e Napoli per il mercato di gennaio. I partenopei lo considerano un possibile sostituto di Lorenzo Lucca, mentre i bianconeri valutano il centravanti anche in prospettiva estiva. Il Monza chiede almeno 35 milioni di euro, con il Benfica che conserva il 20% dei diritti economici e il diritto di pareggiare eventuali offerte. Sul giocatore ci sono anche Liverpool, Tottenham, Brentford e Sunderland.

La doppietta con l’Argentina contro il Costa Rica ha confermato il momento positivo di Franco Mastantuono, atteso a Firenze per la ripresa degli allenamenti. La Fiorentina vorrebbe trattenerlo anche nella prossima stagione, ma molto dipenderà dal percorso della squadra e dalla disponibilità del Real Madrid a prolungare il prestito. Un’eventuale qualificazione europea potrebbe favorire l’operazione, mentre Napoli, Milan e Roma seguono con interesse il talento argentino.

La Fiorentina non considera Marco Brescianini sul mercato, dopo averlo riscattato per 12 milioni di euro e avergli concesso maggiore spazio nella gestione Vanoli. La Lazio, però, ha già avviato i primi contatti per portare il centrocampista a Roma, potendo contare sugli ottimi rapporti con il suo agente Giuseppe Riso. Molto dipenderà dall'impiego del giocatore nelle prossime settimane e dall'eventuale arrivo di offerte ritenute irrinunciabili.

Il Monza ha attivato l'opzione per prolungare fino al 2029 il contratto di Mathis Mout, centrocampista classe 2007 protagonista di un ottimo avvio di stagione. Il giovane talento ha già collezionato otto presenze e attirato l'interesse di Hull City e Crystal Palace. Anche l'Inter lo sta monitorando attraverso il direttore sportivo Dario Baccin, che lo ha osservato dal vivo durante Monza-Cagliari. Mout è già nel giro della Nazionale Under 20.

Il Frosinone lavora per portare in Italia Paulos Abraham, attaccante classe 2002 dell'Hammarby, già a gennaio. Il direttore sportivo Castagnini potrebbe sfruttare una clausola rescissoria da circa 4 milioni di euro. Il giocatore, utilizzabile sia da centravanti sia da esterno offensivo, arriva da una stagione particolarmente positiva in Svezia, con 17 gol in 28 partite di campionato. Dopo alcune difficoltà in Olanda con il Groningen, Abraham si è rilanciato in patria e potrebbe ora misurarsi con la Serie A.

Il Cagliari ha ufficializzato il rinnovo di Alessandro Sugamele fino al 30 giugno 2032. L'attaccante classe 2007, arrivato dalla Roma nel gennaio 2026, si è messo in evidenza con l'Under 20 rossoblù, realizzando 7 gol e 2 assist in 9 partite nell'attuale stagione. Le prestazioni gli hanno permesso di esordire in Serie A il 7 settembre 2026 contro il Lecce e di collezionare una seconda presenza contro il Frosinone.

Il Lecce ha prolungato fino al termine della stagione 2029-2030 il contratto di Plamen Penev, portiere classe 2008 già legato al club fino al 2027. Arrivato in giallorosso nel 2024, ha collezionato 48 presenze e 11 clean sheet con la Primavera 1, oltre a cinque convocazioni con la Prima Squadra.

Kosta Runjaic ha risolto consensualmente il contratto con l'Udinese dopo l'esonero e la sostituzione con Paolo Zanetti. La separazione riguarda anche i collaboratori Małecki e Trukan. Il tecnico tedesco è ora libero di valutare nuove opportunità professionali, anche all'estero, dove lo vuole la Nazionale polacca.

POCHETTINO VUOLE RINFORZARE IL MANCHESTER UNITED: NICO PAZ IL SOGNO, BASSEY PER LA DIFESA. REGRAGUI POTREBBE RIPARTIRE DALLA NAZIONALE DEL QATAR. THYMEO CRUZ GIOIELLO DEL RENNES A 14 ANNI, PRONTO IL RINNOVO. MARQUINHOS E TCHOUAMENI PROLUNGANO CON PSG E REAL MADRID, IL FRANCESE UFFICIALE. MORIYASU LASCIA LA PANCHINA DEL GIAPPONE, IL BARCELLONA SI PREPARA A UN IMPORTANTE ANNUNCIO.

L'approdo di Mauricio Pochettino sulla panchina del Manchester United potrebbe dare nuovo slancio alle ambizioni dei Red Devils sul mercato, soprattutto in ottica Nico Paz. Secondo quanto riportato dal Sun, il club inglese segue da diversi mesi il talento del Como, individuato come il profilo ideale per raccogliere l'eredità di Bruno Fernandes e potenziare la trequarti già nella finestra invernale.

Walid Regragui è vicino a rimettersi in gioco dopo la conclusione della sua esperienza sulla panchina del Marocco. L'allenatore marocchino, rimasto senza incarico negli ultimi mesi, sarebbe infatti ormai a un passo dal diventare il nuovo commissario tecnico della nazionale del Qatar.

Il talento non ha età. Thymeo Hanyurwimana Ferreira Cruz ha appena 14 anni, ma è già al centro di una sfida tra Rennes e alcuni grandi club europei. Il giovane centrocampista offensivo franco-portoghese è infatti in trattativa con la società bretone per firmare il suo primo contratto professionistico, un accordo che potrebbe renderlo uno dei più giovani giocatori professionisti in Francia e potrebbe scongiurare il rischio di un trasferimento al Barcellona.

Per anni è stato indicato come uno dei volti delle delusioni europee del Paris Saint-Germain. Oggi, invece, Marquinhos è diventato uno dei principali custodi della cultura del club e finalmente vincente a tutto tondo. A 32 anni, il difensore brasiliano è vicino a prolungare il proprio contratto, un'intesa che potrebbe portare la scadenza fino al 2029.

Hajime Moriyasu non è più il commissario tecnico del Giappone. Dopo otto anni alla guida della Nazionale, l'allenatore ha rassegnato le dimissioni al termine dell'amichevole persa per 2-1 contro il Paraguay, mettendo fine alla propria esperienza sulla panchina dei Samurai Blue.

Dopo Arda Guler, il Real Madrid ha annunciato un altro importante rinnovo. Si tratta di quello del centrocampista francese Aurelien Tchouameni che si è legato al club spagnolo per altre sei stagioni.

Il Manchester United starebbe valutando l'ipotesi di ingaggiare un difensore e punta su Calvin Bassey del Fulham. Per strappare il giocatore ai Cottagers potrebbe servire un'offerta superiore ai 40 milioni di sterline, una cifra importante per un profilo capace di coprire più ruoli nel reparto arretrato

Mentre la sosta per le nazionali volge al termine, il Barcellona si prepara a chiudere un dossier fondamentale per il proprio futuro. Secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo Marca, domani il giovane difensore Xavi Espart firmerà il prolungamento del proprio contratto fino al 2030