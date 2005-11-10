Il tecnico dell'Inter, Cristian Chivu, ha parlato a Sky Sport a pochi minuti dall'inizio della sfida di San Siro contro il Genoa. Queste le sue parole a cominciare da cosa dovrà essere curato maggiormente nella gara di questa sera: "Dobbiamo essere pronti sotto tutti i punti di vista. È una partita di campionato, nell'ultima qualcosina abbiamo lasciato e abbiamo il dovere e l'obbligo di far meglio, di iniziare a dare consistenza a quello che è il nostro campionato".

Rivediamo Lautaro Martinez dopo un po' di tempo. Cosa è mancato in questo periodo, considerando che Pio Esposito e Thuram hanno fatto bene?

"Abbiamo in questo momento tre attaccanti sani a disposizione, tre attaccanti che hanno fatto bene tutti e soprattutto Pio e Marcus nell'ultimo periodo, quando Lauti non c'era. Dovevamo gestire un po' i minutaggi, dovevamo gestire tante partite ogni 72 ore con solo tre attaccanti a disposizione. La scelta di oggi, Lautaro-Thuram, probabilmente sarà diversa martedì come lo sarà sabato prossimo".

Come è arrivato a costruire il centrocampo? Non c'è Calhanoglu, Zielinski è recuperato ma evidentemente non è pronto dal primo minuto. Come ha scelto il regista? Stankovic è stato un'ipotesi?

"Stankovic è sempre un'ipotesi per noi, lo faremo vedere prima o poi. In questo momento abbiamo scelto per questa partita Sucic, Nico e Jones. Abbiamo tante soluzioni a disposizione: in base a quella che è la partita, a quelli che sono gli equilibri di una squadra e a quello che vogliamo fare, si sceglie".