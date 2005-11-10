Daniele De Rossi, tecnico del Genoa, ha parlato ai microfoni di DAZN prima della gara contro l'Inter: "Questo è il destino di tutte le squadre che affrontano corazzate pronte a schiacciare l'avversario, però siamo qui per fare una buona partita perché siamo in un buon momento di forma".

Come proverete a mettere in difficoltà l'Inter?

"Loro hanno dimostrato, anche in queste partite dove hanno subito di più, di avere la forza per ribaltarle. Stasera abbiamo messo centrocampisti di gamba per accompagnare Osmajic. Siamo convinti di potercela godere da protagonisti, andando a prenderli alti quando ce lo concederanno".

Peserà l'assenza di Ostigard?

"Lui è un giocatore importante per noi, sia in marcatura che in fase di costruzione, però ho grande fiducia degli altri difensori. Purtroppo ci capita in un reparto dove siamo meno, nel peggior momento perché avremo tre partite in una settimana, ma ci faremo trovare pronti. Spero che stia bene e che non sia niente di serio".