Lazio, Gattuso non cambia quasi nulla: una sola novità rispetto al Parma

La Lazio si prepara a quella che sarà la prima gara casalinga della stagione e lo fa con poche novità. A Reggio Emilia infatti il Mapei Stadium sarà fortemente a tinte biancocelesti, con almeno 12 mila tifosi laziali attesi sulle tribune. Un esodo di massa impressionante, reso ancor più imponente dal turno infrasettimanale. Di martedì alle 18.30 è una vera e propria testimonianza d'amore, che permetterà per la prima volta quest'anno alla Lazio di Gattuso di giocare realmente in casa con uno stadio quasi pieno. I tifosi biancocelesti vedranno quasi la formazione tipo, o quella che nelle ultime settimane il tecnico calabrese ha potuto schierare. L'unica novità ci sarà in difesa, con Provstgaard che avrà un turno di riposo e lascerà spazio a Diogo Leite sul centro sinistra al fianco di Josip Sutalo nel quartetto difensivo completato da Floriani Mussolini e Tavares davanti a Mandas.

Lazio, nessuna novità tra centrocampo e attacco. Pinamonti a rischio

Di novità non ce ne saranno a centrocampo e in attacco, dove Gattuso di opzioni ne ha poche. Di fatto ci sono due cambi a centrocampo, ma entrambi non al meglio della condizione visto che Dele-Bashiru ha giocato solo qualche spezzone dopo l'infortunio accusato ad agosto e Cataldi deve ancora fare l'esordio stagionale. In attacco c'è Cancellieri, che però è fermo da un mese e ha solo pochi minuti nelle gambe, mentre il dubbio rimane Pinamonti. Il grande ex della sfida odierna è alle prese con una tracheite, non si è allenato con la squadra in questi giorni ma comunque è partito per Reggio Emilia. In base alle sue condizioni in mattinata si capirà se andrà in panchina o meno. Per questo conferme per il terzetto composto da Frattesi, Belahyane e Taylor a centrocampo con Isaksen e Zaccagni ai lati di Noslin nel tridente offensivo.