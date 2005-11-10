Juventus, Douglas Luiz è rinato. Ma non ci sono trattative per il rinnovo contrattuale

"Mi sento molto bene, sono contento dell'opportunità che mi è stata data. Spero di dimostrarlo sul campo, sto bene. Ho segnato, è importante per me fare gol con questo club. Qui è dove voglio restare. Questo è il club che ho scelto due anni fa, non ho avuto molte opportunità di giocare. Ora ho questa opportunità di nuovo, è quello che voglio". Douglas Luiz lo diceva a fine luglio, quando alla Continassa aveva sbloccato il risultato contro il Nizza, in un'amichevole precampionato.

Anche in Serie A

Finalmente, domenica sera, è arrivata la prima soddisfazione anche in una partita ufficiale. Una bella rivincita per chi, un anno fa, era stato trattato come un pacco postale, prima dal Nottingham Forest - che decise quasi di metterlo fuori rosa per non farlo arrivare a giocare le partite che servivano per il riscatto - poi all'Aston Villa, suo ex club.

Il contratto non è un tema

Nelle scorse settimane si è parlato anche di un possibile prolungamento, con le parti che però non si sono ancora sentite. Non c'è in programma un possibile accordo, anche perché attualmente la scadenza è al 30 giugno del 2029, ancora due anni e mezzo. Non c'è fretta, né da una parte né dall'altra, di forzare la mano.