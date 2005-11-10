Lazio, Gattuso esalta Mandas: "Ho fatto di tutto per farlo rimanere, vedi scelta su Provedel"

Il successo della Lazio ha in Mandas un grande protagonista e Gennaro Gattuso in conferenza stampa ha parlato anche del portiere greco: "Dico solo una cosa e poi la chiudo qua, io ho fatto di tutto per farlo rimanere perché penso che sia un grande portiere. Gli mancava il giocare perché al Bournemouth ha giocato poco, era un po' indietro sui piedi e ha ancora margini di miglioramento. Ho sempre pensato però che per le qualità che ha che stiamo parlando di un portiere che è tanta roba. Anche la scelta su Provedel è stata legata a non avere pressione per lui, mettere Motta vicino a lui è stata una mossa azzeccata. Sta facendo grandi cose e ha grandissimi margini di miglioramento".

Quanto può aiutare Pinamonti il gol?

"L'ho già detto che Pinamonti deve stare tranquillo. Io poi devo fare delle scelte, oggi anche Noslin ha fatto un primo tempo incredibile. È normale che lui sia incazzato con me o con sé stesso, arriverà sicuramente il suo momento perché è un ragazzo intelligente e un giocatore forte. È sempre andato in doppia cifra, è arrivato in condizione precaria e sta crescendo. Sono contento per il gol, ci potrà dare una grande mano".