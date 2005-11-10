A Cagliari finisce tra le proteste. Spalletti e Pisacane vengono entrambi espulsi
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Dimitri Conti
Dimitri Conti
ieri alle 22:53Serie A
autore Dimitri Conti
11.10.2026 22:53Serie A
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Ha prevalso la tensione nel finale di partita dell’Unipol Domus tra Cagliari e Juventus, con i due allenatori Luciano Spalletti e Fabio Pisacane che sono stati entrambi espulsi dal direttore di gara Marcenaro. Attendiamo di sentirli nel post-partita per capire le loro ragioni.
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