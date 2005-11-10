Juventus, Kolo Muani: "Nervoso per l'esito. Con Woltemade in campo, io ho più libertà"
Paolo Lora Lamia
L'attaccante della Juventus Randal Kolo Muani ha parlato ai microfoni di DAZN, dopo la sfida esterna sul campo del Cagliari chiusa con un pareggio per 1-1 e valevole per la 6^ giornata di Serie A.
Sensazioni?
"Sono un po' nervoso per com'è andata questa partita. Le occasioni le abbiamo avute, dovevamo tornare a casa con 3 punti".
La Juve del secondo tempo ti aiuta?
"Nell'intervallo il mister ci ha detto di aumentare i cross e con l'ingresso di Woltemade per me è stato più facile. Abbiamo creato tanto".
Con l'entrata di Woltemade, ti sei mosso meglio e la Juve è diventata più pericolosa?
"Con lui in campo, gli avversari hanno una preoccupazione in più e io ho più libertà".
Come ti senti mentalmente in questo momento?
"Non è facile per un attaccante quando non arriva il gol, ma ho sempre sentito la fiducia di tutti. Lavorare e andare avanti".