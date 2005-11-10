Menu Serie ASerie BSerie CCalciomercatoCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomofiorentinafrosinonegenoainterjuventuslazioleccemilanmonzanapoliparmaromasassuolotorinoudinesevenezia
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenahellas veronalatinalivornomonzapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasampdoriasassuolo
Altri canali calciomercatoserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistichemondialimondiale per club
NetworkEventi liveTMW RadioSportissimoTMW NewsCalciomercato h24

Cagliari-Juve 1-1, le pagelle: Spalletti cocciuto con Kolo Muani, Maldini si conferma

Dimitri Conti
autore
Dimitri Conti
ieri alle 22:50Serie A
11.10.2026 22:50Serie A
Fonti preferite
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it

Cagliari-Juventus 1-1, all'Unipol Domus va in scena una partita esattamente dai due volti. Nel primo tempo sono i padroni di casa a sorridere grazie al gol di Maldini, li riprende però nella ripresa Kolo Muani. Tutti i voti di TMW ai protagonisti.

CAGLIARI

(di Paolo Lora Lamia)

Caprile 6,5 - Primo tempo quasi da spettatore non pagante, ripresa da solito protagonista con diversi ottimi interventi per tenere a galla il Cagliari.

Ze Pedro 5,5 - Contro Celik ha vita facile, ma le cose cambiano nel momento in cui l'avversari diventa un ispiratissimo Alajbegovic.

Mina 6 - Interpreta la gara come sempre, in modo di certo non gentile ma efficace.

Rodriguez 6,5 - Roccioso a centro area, evita che diversi pericoli arrivino in zona Caprile. Ammonito nel corso del primo tempo, non rientra dopo l'intervallo.
Dal 46' Deiola 6 - Ricopre un ruolo un po' inedito per lui, mettendo in campo abnegazione e soffrendo in qualche circostanza.

Obert 5,5 - Attentissimo in fase difensiva per buona parte del match, avendo tanto lavoro da sbrigare visto che la Juve sviluppa molto dalla sua parte. Cala alla distanza, perdendosi Kolo Muani sull'1-1.
Dall'84' Fazzini sv.

Adopo 6 - Il meno in evidenza del trio di centrocampo. Si merita la sufficienza per la discreta continuità mostrata nei 90 minuti.

Winks 6 - In mezzo al campo è un totem e, all'occorrenza, fa setnire la sua presenza sia in aiuto alla difesa che nello sviluppo della manovra. Si fa preferire nella prima parte di gara.

Romano 6,5 - giocate di qualità per il novello azzurro, ma anche tanta sostanza in ogni sua movenza. Il migliore della mediana sarda.

Massolin 5,5 - Esordio dal primo minuto per l'ex Modena, che tra le linee fatica ad accendersi. Non migliora con il passare dei minuti.
Dal 60' Fadera 6 - Grande generosità da parte sua, visto che rende utile più in fase di non possesso che a livello offensivo.

Maldini 7,5 - Si conferma il giocatore più on fire del Cagliari. In occasione dell'1-0, inizia e conclude alla grande l'azione. Ogni volta che il Cagliari riparte, è l'attore protagonista rossoblù.
Dal 69' Sugawara 6 - Parte in posizione avanzata, poi arretra per aiutare i compagni a proteggere l'1-1.

Mendy 7 - Pensa più a lavorare per i compagni che a segnare e lo fa in modo straordinario. Emblematico, in questo senso, è il modo in cui mette Maldini nelle condizioni di superare Vicario. Aumenta in fatto di pericolosità nella seconda frazione di gioco.
Dal 69' Nzola 6 - Non molti palloni a disposizione, ne tiene qualcuno lontano dall'area per far respirare i suoi.

Allenatore: Pisacane 6,5 - Sfiora l'ennesimo colpaccio del suo straordinario inizio di stagione. Cagliari compatto dietro e con le idee chiare quando riparte, ma probabilmente si abbassa troppo nella ripresa.

JUVENTUS

(di Dimitri Conti)

Vicario 6 - Trafitto al primo tiro nel suo specchio, Daniel Maldini gli si presenta però da pochi passi e senza avvisare. Dopo un altro periodo di inattività, chiude invece bene lo specchio su Mendy e sulla successiva ribattuta (in fuorigioco).

Kalulu 6 - Sembra mancare la sua copertura sulla corsia di destra nell’azione che porta al gol di Maldini, anche se le responsabilità appaiono più che altro collettive. Per il resto, propone il consueto tenore di prestazioni a cui ha abituato.

Bremer 5,5 - Rispetto al compagno di reparto sembra meno in difficoltà, anche se quando Mendy riesce a divincolarsi dalla sua morsa, sono dolori: vedere l’azione del gol cagliaritano per farsene una ragione. Giudizio simile a Lucumi.

Lucumi 5,5 - Nel permettere alla difesa di stare alta, tolta qualche sbavatura, è il partner ideale per Bremer. Nell’azione del gol di Maldini è lui l’ultimo a venir bruciato prima del tiro di quest’ultimo, ma in realtà l’ultimo di una serie.

Celik 6 - Ha il ‘solito difetto’ di faticare a conquistare la linea di fondo come si deve, giocando sul lato del piede debole. Difensivamente regge abbastanza bene, dal suo lato il Cagliari non sfonda. In fase propositiva però combina poco.
Dal 64’ Cambiaso 5,5 - Spalletti gli rimprovera eccessiva leziosità e c’è da dire che in diversi frangenti della mezz’ora a sua disposizione non fa granché per farlo passare come un errore. Ancora lontano parente di quell’esterno che intrigava le big mondiali.

Sarr 6 - A centrocampo è quello che deve garantire la copertura, la cosiddetta legna. Lo fa tutto sommato in maniera positiva, senza che gli si possa appuntare granché. Considerando anche che non ha troppi minuti in corpo.

Douglas Luiz 5,5 - Il brasiliano è riuscito a strappare un posto da titolare nella Juventus anche grazie alle circostanze, ora deve dimostrare di meritarlo. All’Unipol Domus, per esempio, succede soltanto fino a un certo punto.

Conceicao 5,5 - Il solito frullino sulla fascia destra: cerca e riceve tanti palloni, regalando più d’una volta l’impressione che possa davvero far male. Invece qualche cross a vuoto, un paio di tiri fuori misura e viene tolto all’intervallo.
Dal 46’ Zhegrova 6,5 - La differenza con Conceicao è chiara: meno guizzi ed estro, ma maggior concretezza. Lui, infatti, almeno a sporcare i guanti di Caprile ci arriva. Subentro importante, anche solo per la vitalità trasmessa.

McKennie 5,5 - Solitamente è apprezzato per il modo in cui, partendo da trequartista in fase di non possesso, riesce a inventare spazi dove non esistono. Anche alla Unipol Domus va cercandone, ma finisce spaesato. E sostituito.
Dal 46’ Alajbegovic 7 - Sarà che non è al meglio fisicamente, ma ci mette un po’ a carburare. Quando lo fa, però, è semplicemente ispiratore: assist a Kolo Muani e potenziale bis subito dopo spedito sulla traversa. Piede magico.

Gonzalez 5,5 - Fresco di rinnovo, dopo essersi ripreso la centralità perduta, riparte da un posto da titolare. Nel primo tempo improduttivo della Juve è forse il più pericoloso, ma neanche lui inquadra la porta. Nella ripresa non cresce.
Dal 60’ Woltemade 5,5 - Il Cagliari è molto rannicchiato all’indietro e proprio per scardinarlo viene gettato nella mischia. Ha un paio di mezzi palloni buoni che non riesce a sfruttare: uno era quello appena mandato sulla traversa da Kolo Muani.

Kolo Muani 6,5 - Comincia male, nel primo tempo sembra un ingranaggio fuori posto. La ripresa non ispira sensazioni migliori, ma Spalletti con lui ha deciso di essere cocciuto. In cambio, si sblocca e segna l’1-1. Caprile gli nega il bis.

Allenatore: Spalletti 6 - Non c’erano da aspettarsi rivoluzioni, con Alajbegovic che rientrava da un problemino fisico la scelta di Nico Gonzalez appare quantomeno logica. La Juventus approccia con il chiaro obiettivo di prendersi il controllo del gioco, scordandosi però l’incisività. Non un difetto da poco e non sparisce nemmeno dopo la doccia fredda firmata Maldini. Butta dentro più o meno tutti gli interpreti più offensivi che ha, doppia punta compresa, ottenendo una ricompensa poi anche per la questione del carro Kolo Muani.

Articoli correlati

Immagine news 1
Caprile e l'azzurro: "Penso a fare bene con il Cagliari. Conta che Gigio stia bene"
Immagine news 2
Marelli: "Sugawara-Zhegrova: niente rigore. Giusto non fischiarli per queste cadute"
Immagine news 3
Cagliari, Caprile: "Abbiamo dimostrato di voler portare punti a casa"
Immagine news 4
Cagliari, mister Pisacane: "Abbiamo tenuto testa ad una squadra che lotta per obiettivi diversi"

Altre notizie Serie A

Oggi
Immagine news 1
00:04 Serie A
Milan, Amorim: "Stiamo migliorando in tante cose e molto velocemente, ma dovevamo vincere"
Ieri
Immagine news 2
23:59 Serie A
Lecce, ripresa martedì. Per Ilic problema muscolare alla coscia sinistra da valutare
Immagine news 3
23:58 Serie A
Caprile e l'azzurro: "Penso a fare bene con il Cagliari. Conta che Gigio stia bene"
Immagine news 4
23:53 Serie A
Marelli: "Sugawara-Zhegrova: niente rigore. Giusto non fischiarli per queste cadute"
Immagine news 5
23:52 Serie A
Sommer sfida il suo passato: "Blu e nero speciali per me. Con l'Inter momenti memorabili"
Immagine news 6
23:47 Serie ALive TMW
Live TMWCagliari, Caprile: "Abbiamo dimostrato di voler portare punti a casa"
Immagine news 7
23:45 Serie A
Bologna, Palladino: "La vittoria non cancella le difficoltà. Su Pessina..."
Immagine news 8
23:44 Serie A
Juventus, Spalletti: "Al 94° se arriva una palla in area bisogna fare gol!"
Immagine editoriale di Enzo Bucchioni
Kolo Muani salva la Juve dal ko. Il nervosismo di Spalletti: che lite con Pisacane. E Conte va al Manchester. Milan, negato un rigore netto, ma Il gioco non funziona. Napoli, ecco il vero Allegri. Al Como è mancato Kean. Fiorentina choc
Primo piano
Immagine top news n.0 Rocchi debutta a DAZN. E promuove Orsato: "Normative funzionali, tutti ne beneficiano"
Immagine top news n.1 Serie A, la classifica aggiornata: la Juve non accorcia, Cagliari ancora quarta forza
Immagine top news n.2 Stop di Gabbia, emergenza in difesa per il Milan. E occhio al mercato di gennaio
Immagine top news n.3 Polemica social di Diao, pubblica l'azione con Wesley e scrive: "Neanche fallo..."
Immagine top news n.4 Serie A, la classifica aggiornata: il Milan perde ancora contatto con la vetta. Sassuolo a 8
Immagine top news n.5 Tegola Milan, Gabbia esce in barella dopo 20 minuti. Era alla sua prima da titolare
Immagine top news n.6 Il Bologna scopre Enem, in gol alla sua seconda presenza. Ma non è la prima volta in Italia
Immagine top news n.7 Lazio-Monza 3-1, le pagelle: super Noslin e Tavares. Mota cambia la gara. Guaio Lucchesi
TMW Podcast
Immagine box news Podcast TMW La miniera d'oro del Cagliari: così il futuro è garantito grazie ai talenti
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Tecnici già a rischio, volti nuovi e rinascite Nazionali: da dove riparte la A
Immagine news podcast n.2 Nel nuovo Genoa la posizione di De Rossi non è in discussione: il punto di Gianluca Di Marzio
Immagine news podcast n.3 Il Real ha deciso: l'Italia è la 'cantera' giusta per i suoi talenti. Tocca a Endrick?
Immagine news podcast n.4 La Spada di Damocle sulle grandi panchine d'Europa: dove andrà Antonio Conte?
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Milan, Massimo Orlando: "Dopo l'ultima partita vedo più qualità ed equilibrio"
Immagine news Serie A n.2 Bonanni sprona la Lazio: “È arrivato il momento di dimostrare qualcosa in più”
Immagine news Serie A n.3 Nico Paz può diventare più forte di Dybala? Il commento degli ospiti
Serie A
Immagine box news Serie A Milan, Amorim: "Stiamo migliorando in tante cose e molto velocemente, ma dovevamo vincere"
Immagine box news Serie A Lecce, ripresa martedì. Per Ilic problema muscolare alla coscia sinistra da valutare
Immagine box news Serie A Caprile e l'azzurro: "Penso a fare bene con il Cagliari. Conta che Gigio stia bene"
Immagine box news Serie A Marelli: "Sugawara-Zhegrova: niente rigore. Giusto non fischiarli per queste cadute"
Immagine box news Serie A Sommer sfida il suo passato: "Blu e nero speciali per me. Con l'Inter momenti memorabili"
Immagine box news Serie A Cagliari, Caprile: "Abbiamo dimostrato di voler portare punti a casa"
Serie B
Immagine box news Serie B Hellas Verona, l'amarezza di Baroni: “Il Modena ha meritato"
Immagine box news Serie B Modena, Galloppa: "È stata una partita pazzesca e bellissima, i ragazzi sono stati fantastici"
Immagine box news Serie B Il Gallo canta ancora. Belotti riprende da dove aveva lasciato e trascina il Modena
Immagine box news Serie B Modena-Hellas Verona 3-2, le pagelle: Belotti top, Edmundsson che ingenuità
Immagine box news Serie B Carrarese, Pagliuca: "Vittoria merito dei miei ragazzi e del mio predecessore"
Immagine box news Serie B Serie B, si è chiusa la 6ª giornata: il Gallo fa cantare il Modena, Hellas ko allo scadere
Serie C
Immagine box news Serie C Treviso, arriva il primo ko casalingo: "Fatichiamo a centrare la porta, serve più lucidità"
Immagine box news Serie C Perugia ko col Vado. Furia Gaucci: "Arbitro in malafede, il mio cognome dà ancora fastidio"
Immagine box news Serie C Dall'Atalanta U23... all'Atalanta U23. La Torres ha chiuso un cerchio maledetto, e può ora respirare
Immagine box news Serie C Ventotto gare senza sucessi, Braglia stecca la prima col Gubbio: "Ragazzi quasi rassegnati"
Immagine box news Serie C Serie C, risultati 9ª giornata: Vado corsaro a Perugia, pari Livorno. Vince il Trento
Immagine box news Serie C Serie C, risultati 9ª giornata: dopo i primi 45', sorridono Alcione, Ospitaletto e Livorno
Pronostici
Immagine box news Pronostici Pronostico Torino-Udinese, punti pesanti per dare una svolta alla stagione
Immagine box news Pronostici Quote risultato esatto Sassuolo-Milan
Immagine box news Pronostici Quote risultato esatto Lazio-Monza
Calcio femminile
Immagine box news Calcio femminile Italdonne, martedì in palio la finale playoff dei Mondiali: le azzurre accompagnate dalla voce di Bravi
Immagine box news Calcio femminile Italia, Giugliano: "Il Franchi ci porta fortuna. Il Mondiale è un nostro obiettivo"
Immagine box news Calcio femminile Italia U17, buon pari contro la Norvegia: ora basta non perdere per andare avanti
Immagine box news Calcio femminile Play off Mondiali, la Finlandia batte 3-1 la Serbia. Tutti i risultati della serata
Immagine box news Calcio femminile Italia, Piemonte: "Gara complicata, ma l'importante era vincerla. Sempre bello segnare"
Immagine box news Calcio femminile Italia, Polli: "Primo tempo sofferto, ma abbiamo vinto. Primo gol? Sono soddisfatta"
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3 Ezio Sella: Fiorentina, Roma, Totti e una carriera da "vice" di grandi allenatori
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3 Una leggenda dell'Inter e del calcio italiano: la storia di Sandro Mazzola
Sportissimo
Immagine news L'Angolo di Sportissimo n.3 Una leggenda va trattata come tale: CR7 si scusa ma Jorge Jesus ha fallito
Immagine box news Accadde Oggi... Accadde Oggi...
12 ottobre 2010, la partita dell'Italia viene sospesa dopo sei minuti. A causa dei tifosi serbi
Immagine box news Fantacalcio Fantacalcio, 4 giocatori da evitare per la 6ª giornata
Sportissimo
Newsticker
10/10 Cristiano Ronaldo sospeso dalla nazionale portoghese dopo l’addio al ritiro
10/10 Friedkin rivende l’Everton dopo soli due anni
09/10 Wanda Nara, niente assegni dall’ex marito Mauro Icardi
06/10 Figc: Malagò commissario e nuove elezioni entro il 31 gennaio
06/10 Caso Malagò, ecco chi deciderà sul commissariamento della Figc