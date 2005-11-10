Aumenta l'ingaggio di Floriani Mussolini. Ma rimane il terzino meno pagato nella Lazio

È di ieri pomeriggio la notizia del rinnovo ufficiale di Romano Floriani Mussolini con la Lazio. Una firma su un nuovo accordo che va a premiare le ottime prestazioni dell'esterno classe 2003 in questo avvio di stagione, nella sua prima annata in pianta stabile con la prima squadra della Lazio.

Lo stipendio è stato quadruplicato

Come vi abbiamo raccontato, nel nuovo contratto fino al 2031 di Floriani Mussolini con la Lazio è compreso anche un significativo aumento dello stipendio per il terzino destro, che passa da percepire 150mila euro netti a stagione a 600mila per questa, in un accordo con ingaggio a crescere. Quattro volte tanto, insomma: una mossa volta a premiarne le prestazioni, come già spiegato, ma anche a scacciare eventuali interessamenti in sede di mercato. Come per esempio quello dell'Inter, che aveva già messo nel mirino il 23enne in queste ultime settimane: per i nerazzurri, insomma, ci sarà da aspettare ancora almeno fino all'estate per tentare l'assalto.

Il terzino meno pagato della Lazio

C'è però un altro aspetto che è possibile evidenziare, del nuovo contratto di Floriani Mussolini con la Lazio: pur potendo godere dell'aumento di ingaggio, il classe 2003 rimane ancora il terzino meno pagato nella rosa biancoceleste. E di gran lunga, visto che guadagna infatti significativamente meno della sua riserva Lazzari (1,7 milioni di euro netti all'anno) ma anche di Marusic (2 netti) e di entrambi gli interpreti della corsia di sinistra, Tavares (2,4 netti) e Pedraza (2 netti).