Floriani Mussolini rinnova con la Lazio: "Una motivazione in più per dare il massimo"

Romano Floriani Mussolini ha prolungato oggi il suo contratto con la Lazio fino al 2031. L'esterno biancoceleste è sempre stato titolare con Gattuso ed è uno dei più positivi di questo avvio straordinario di stagione, che ha portato il club di Lotito al primo posto in classifica. Il classe 2003 ha commentato così la notizia: "Rinnovare con questi colori per me è motivo di grande orgoglio. È una motivazione in più per dare sempre il massimo. Forza Lazio!".

I dettagli

Floriani Mussolini aveva ancora un ingaggio da giocatore della Primavera e percepiva 150mila euro a stagione. Adesso il 23enne guadagnerà quattro volte tanto, ovvero 600mila euro all'anno, con l'accordo che prevede però una lieve e costante crescita. L'impressione è che, qualora dovesse continuare a offrire prestazioni simili, la società sarà presto costretta a rinegoziare nuovamente i termini dell'intesa.