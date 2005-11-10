Menu Serie ASerie BSerie CCalciomercatoCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomofiorentinafrosinonegenoainterjuventuslazioleccemilanmonzanapoliparmaromasassuolotorinoudinesevenezia
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenahellas veronalatinalivornomonzapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasampdoriasassuolo
Altri canali calciomercatoserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistichemondialimondiale per club
NetworkEventi liveTMW RadioSportissimoTMW NewsCalciomercato h24

Lazio, al via i rinnovi: i prossimi in lista dopo Floriani Mussolini

Lorenzo Beccarisi
autore
Lorenzo Beccarisi
Oggi alle 06:30Serie A
11.11.2026 06:30Serie A
Fonti preferite
Dopo il prolungamento del contratto di Floriani Mussolini fino al 2031, la Lazio si concentrerà sugli altri rinnovi di contratto
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it

L'ufficialità del prolungamento del contratto di Romano Floriani Mussolini arrivata ieri apre la campagna rinnovi in casa Lazio. La situazione a Formello è piuttosto delicata, con di fatto metà rosa in scadenza entro 18 mesi e la possibilità tutt'altro che remota di ritrovarsi col mercato bloccato a gennaio. Una sanzione che, qualora venisse confermata, impedirebbe alla Lazio anche aumentare il monte ingaggi, permettendo così solo rinnovi "paritari" o al ribasso. Oltre ai prestiti di Sutalo, Frattesi e Gudmundsson, a scadenza 2027 ci sono anche Cancellieri, Cataldi, Lazzari e Pellegrini. Non è da escludere che tutti e quattro possano andar via a fine stagione, mentre ben diverso il discorso per chi è in scadenza nel 2028. Se per il neo-arrivo Diogo Leite e Marusic il capitolo contratto non è centrale, lo è invece per Dele-Bashiru, Rovella e soprattutto Isaksen.

Lazio, da Rovella a Isaksen: le prossime strategie per i rinnovi

La priorità assoluta in casa Lazio è inevitabilmente Gustav Isaksen. Quattro gol nelle ultime sei partite per il danese, che sta vivendo il miglior momento da quando è arrivato a Roma. Con un contratto in scadenza tra diciotto mesi bisogna prendere una decisione definitiva e la Lazio è pronta a rinnovare. Sul piatto un rinnovo con ingaggio che passerebbe da 1,5 a circa 2,5 milioni di euro netti a stagione, con Isaksen che sarebbe pronto a legarsi ancora a lungo alla Lazio. Discorso leggermente diverso per Rovella, che nell'intero anno solare 2026 ha collezionato appena 12 presenze per un totale di poco più di 600 minuti di gioco. Sia i biancocelesti che il regista classe 2001 non hanno fretta di rinnovare, ma entro la fine della stagione bisognerà prendere una decisione definitiva. Futuro da valutare anche per Dele-Bashiru, che senza un prolungamento di contratto potrebbe essere alla sua ultima stagione in maglia Lazio.

Articoli correlati

Immagine news 1
Gabriella Grassi: Gregucci e Martini ricordano la storica segretaria della Lazio
Immagine news 2
Le prime pagine dei quotidiani italiani e stranieri di oggi, mercoledì 11 novembre
Immagine news 3
Le partite di oggi: il programma di mercoledì 11 novembre

Altre notizie Serie A

Oggi
Immagine news 1
07:47 Serie A
Il Milan rompe gli indugi: vuole Tresoldi già a gennaio in coppia con Ramos. Costi e retroscena
Immagine news 2
07:42 Serie A
Palladino, il valore di un allenatore che merita più considerazione
Immagine news 3
07:38 Serie A
Como, arriva un indizio sul mercato di gennaio. Lavori a fari spenti per Camello?
Immagine news 4
07:33 Serie ATMW
TMWIl Milan cerca un terzino per gennaio: nel mirino c'è l'olandese Givairo Read
Immagine news 5
07:30 Serie A
Lista di motivi che dimostra perché Amorim ha fatto bene a dare 7 giorni di riposo
Immagine news 6
07:28 Serie A
Roma, il sogno Endrick prende quota: Gasperini aspetta il grande colpo per puntare in alto
Immagine news 7
07:21 Serie A
Jacobo Ramon si prende la Spagna: "Non ci credevo. Se sono qui è merito di Fabregas"
Immagine news 8
07:17 Serie ATMW
TMWL'esordio precoce e poi? A 27 anni di Zaniolo in Nazionale ancora non c'è traccia
Immagine editoriale di Marco Conterio
Emergenza Inter, tutti i perché: non c'è un nuovo Pio Esposito ed è costruita per un solo modulo (poco europeo). L'Under 23 ancora non produce e il mercato sta prendendo una direzione diversa
Primo piano
Immagine top news n.0 Il Milan rompe gli indugi: vuole Tresoldi già a gennaio in coppia con Ramos. Costi e retroscena
Immagine top news n.1 Roma, il sogno Endrick prende quota: Gasperini aspetta il grande colpo per puntare in alto
Immagine top news n.2 Como, il ds Ludi: "Ramon? Ogni anno Nico Paz deve tornare al Real, e poi..."
Immagine top news n.3 L'Inter perde i pezzi: dopo Bonny, si fermano anche Thuram e Stankovic. Chivu preoccupato
Immagine top news n.4 Italia, Zaniolo lascia Coverciano e spiega perché. Liberali e Cisse parlano in conferenza
Immagine top news n.5 Sassuolo, l'aria è cambiata: Carnevali 2 esoneri in 12 anni, Palmieri uno in pochi mesi
Immagine top news n.6 Alvini: "Sarà più bello essere nella storia del Frosinone rimanendo in Serie A"
Immagine top news n.7 Zaniolo dopo aver lasciato Coverciano: "Non è stato facile, rispettate la sfera privata"
TMW Podcast
Immagine box news Podcast TMW Come può giocare il nuovo Sassuolo di Roberto D'Aversa
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Gli spunti più interessanti arrivati dalla conferenza stampa di Roberto Mancini
Immagine news podcast n.2 D'Aversa o Montella per il Sassuolo, le altre squadre invece non cambiano. Il punto di Gianluca Di Marzio
Immagine news podcast n.3 Cosa pensano i tifosi del Liverpool del possibile addio di Chiesa
Immagine news podcast n.4 Investimenti ma anche programmazione, per un Como sempre più azzurro. Il pensiero di Gianluca Di Marzio
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Spalletti e Allegri: quale lavoro salvare? Il parere degli opinionisti
Immagine news Altre Notizie n.2 Rampulla: "Spalletti con i tanti infortuni non ha mai avuto la vera Juve"
Immagine news Altre Notizie n.3 Antonio Paganin: "Bologna, Palladino ha un carattere come quello dei grandi tecnici"
Serie A
Immagine box news Serie A Il Milan rompe gli indugi: vuole Tresoldi già a gennaio in coppia con Ramos. Costi e retroscena
Immagine box news Serie A Palladino, il valore di un allenatore che merita più considerazione
Immagine box news Serie A Como, arriva un indizio sul mercato di gennaio. Lavori a fari spenti per Camello?
Immagine box news Serie A Il Milan cerca un terzino per gennaio: nel mirino c'è l'olandese Givairo Read
Immagine box news Serie A Lista di motivi che dimostra perché Amorim ha fatto bene a dare 7 giorni di riposo
Immagine box news Serie A Roma, il sogno Endrick prende quota: Gasperini aspetta il grande colpo per puntare in alto
Serie B
Immagine box news Serie B Il presidente Manzo fa sentire la sua vicinanza all'Arezzo. Presente alla ripresa degli allenamenti
Immagine box news Serie B Hellas Verona, ancora lontano il rientro di Serdar. Nessuna forzatura per evitare ricadute
Immagine box news Serie B Palermo, Perin sicuro: "Meglio parare un rigore sotto la Nord che in Champions League"
Immagine box news Serie B Pisa, chiuse le candidature per il ruolo di assistente di Comolli: i dettagli
Immagine box news Serie B Palermo, Mazzitelli fuori lista fino a gennaio: chi gli farà posto? Gyasi il maggior indiziato
Immagine box news Serie B Benevento, Kouan sul derby: "Volevamo vincerlo, per noi e per i tifosi. Saio ha pianto"
Serie C
Immagine box news Serie C Forlì, si pensa al post Campedelli: primi contatti con Andrea Dossena per la panchina
Immagine box news Serie C Bari, il Comitato dei Garanti: "Prendiamo atto della nota del club. Evitiamo strumentalizzazioni"
Immagine box news Serie C Serie C 2026/2027, il punto sulle panchine: Campedelli lascia Forlì. Carpi, ecco Miramari
Immagine box news Serie C Forlì, arriva l'annuncio delle dimissioni di Campedelli: "Motivi di carattere personale"
Immagine box news Serie C Trasferta vietata a Reggio Emilia, il Livorno: "Così rischiamo la disaffezione del pubblico"
Immagine box news Serie C Colpo di scena a Forlì: il tecnico Campedelli si è dimesso per motivi personali
Pronostici
Immagine box news Pronostici Quote risultato esatto Fiorentina-Juventus
Immagine box news Pronostici Quote risultato esatto Napoli-Lazio
Immagine box news Pronostici Pronostico Inter-Como, dominio nerazzurro nei precedenti: i lariani non vincono da oltre 40 anni
Calcio femminile
Immagine box news Calcio femminile Prima gioia europea per la Roma, l'Inter cade con il City. I risultati della UWCL
Immagine box news Calcio femminile Bertolini: "Italia favorita nel play off per il Mondiale. Dragoni? Il più grande talento azzurro"
Immagine box news Calcio femminile Roma-Servette, le formazioni ufficiali: Pilgrim preferita a Piemonte. C'è Marinelli dal 1°
Immagine box news Calcio femminile Inter-Manchester City, le formazioni ufficiali: Polli guida l'attacco. Bugeja e Glionna esterne
Immagine box news Calcio femminile Women’s Champions League, al via la 4ª giornata: oggi scontro diretto per la Roma. In campo l'Inter
Immagine box news Calcio femminile Niente derby in NWSL: Cantore e Di Gugliemo vanno avanti, Bonansea eliminata
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3 Gianni Rivera, il mitico Golden Boy capace di fare "miracoli"
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3 Chiamatemi solo Lorenzo: il bomber che cancellò l'ironia a suon di gol
Sportissimo
Immagine news L'Angolo di Sportissimo n.3 Sportissimo e il “Metodo Orsato”: i benefici superano gli errori?
Immagine box news Accadde Oggi... Accadde Oggi...
11 novembre 2006, la Roma espugna San Siro e vince la millesima partita della sua storia
Immagine box news Fantacalcio Fantacalcio, il resoconto dei nostri consigli per la 11ª giornata
Sportissimo
Newsticker
09/11 L’Inter boccia il Como all’esame di maturità, la Lazio frena ma resta al comando
02/11 La Lazio sola al comando, la Juve batte il Napoli. Arbitri sotto accusa
27/10 Harry Kane vince il Pallone d’Oro 2026. Ecco tutti i premiati
26/10 L’Inter dei ribaltoni riaggancia in vetta la Lazio. Vittorie scaccia crisi per Juve e Milan
21/10 La Cenerentola e la Nobile decaduta: Como 1907 contro Manchester United è calcio agli antipodi