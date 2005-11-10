Lazio, al via i rinnovi: i prossimi in lista dopo Floriani Mussolini

L'ufficialità del prolungamento del contratto di Romano Floriani Mussolini arrivata ieri apre la campagna rinnovi in casa Lazio. La situazione a Formello è piuttosto delicata, con di fatto metà rosa in scadenza entro 18 mesi e la possibilità tutt'altro che remota di ritrovarsi col mercato bloccato a gennaio. Una sanzione che, qualora venisse confermata, impedirebbe alla Lazio anche aumentare il monte ingaggi, permettendo così solo rinnovi "paritari" o al ribasso. Oltre ai prestiti di Sutalo, Frattesi e Gudmundsson, a scadenza 2027 ci sono anche Cancellieri, Cataldi, Lazzari e Pellegrini. Non è da escludere che tutti e quattro possano andar via a fine stagione, mentre ben diverso il discorso per chi è in scadenza nel 2028. Se per il neo-arrivo Diogo Leite e Marusic il capitolo contratto non è centrale, lo è invece per Dele-Bashiru, Rovella e soprattutto Isaksen.

Lazio, da Rovella a Isaksen: le prossime strategie per i rinnovi

La priorità assoluta in casa Lazio è inevitabilmente Gustav Isaksen. Quattro gol nelle ultime sei partite per il danese, che sta vivendo il miglior momento da quando è arrivato a Roma. Con un contratto in scadenza tra diciotto mesi bisogna prendere una decisione definitiva e la Lazio è pronta a rinnovare. Sul piatto un rinnovo con ingaggio che passerebbe da 1,5 a circa 2,5 milioni di euro netti a stagione, con Isaksen che sarebbe pronto a legarsi ancora a lungo alla Lazio. Discorso leggermente diverso per Rovella, che nell'intero anno solare 2026 ha collezionato appena 12 presenze per un totale di poco più di 600 minuti di gioco. Sia i biancocelesti che il regista classe 2001 non hanno fretta di rinnovare, ma entro la fine della stagione bisognerà prendere una decisione definitiva. Futuro da valutare anche per Dele-Bashiru, che senza un prolungamento di contratto potrebbe essere alla sua ultima stagione in maglia Lazio.