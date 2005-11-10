L'esterno della Roma Emanuele Lulli ha parlato a DAZN prima del match dei giallorossi a Parma, tornando brevemente alla gara dello scorso anno: "Abbiamo parlato dell’anno scorso ed è stata una serata importante per andare in Champions League. Sappiamo che oggi dobbiamo replicare la stessa prestazione e che dobbiamo giocare tranquilli, ma è molto importante oggi”.

Come hai visto chi è rientrato dalle Nazionali?

“E’ molto importante il ritorno. E’ difficile, ma siamo professionisti, compagni ed amici. Siamo pronti a dare tutto".