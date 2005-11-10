Roma, Lulli: "Importante il ritorno dalle Nazionali. Pronti a dare tutto"
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Francesco Servino
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Oggi alle 17:26Serie A
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21.11.2026 17:26Serie A
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L'esterno della Roma Emanuele Lulli ha parlato a DAZN prima del match dei giallorossi a Parma, tornando brevemente alla gara dello scorso anno: "Abbiamo parlato dell’anno scorso ed è stata una serata importante per andare in Champions League. Sappiamo che oggi dobbiamo replicare la stessa prestazione e che dobbiamo giocare tranquilli, ma è molto importante oggi”.
Come hai visto chi è rientrato dalle Nazionali?
“E’ molto importante il ritorno. E’ difficile, ma siamo professionisti, compagni ed amici. Siamo pronti a dare tutto".
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