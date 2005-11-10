All'uscita da Milanello, Gerry Cardinale, proprietario del Milan, ha parlato ai media presenti, tra cui TMW, della trattativa per il rinnovo di Rabiot: "Amo Adrien, è uno dei miei giocatori preferiti. È fantastico. Ho enorme rispetto per lui e la sua famiglia. Stiamo parlando e spero di arrivare presto ad un lieto fine. Penso che debba essere un giocatore simbolo del Milan. Un regalo di Natale? Anche per me (sorride, ndr). Assolutamente".

Krosche e il mercato

Il numero uno del club rossonero parla anche del futuro dirigente rossonero: "So che siete molto attenti su Krosche, è un nome che gira da un po’ (sorride, ndr). Quando saremo pronti a fare un annuncio, lo faremo. Per il mercato sono pronto. Sono state belle giornate, ho avuto un paio di giornate di incontri molto positivi a Casa Milan, in vista del mercato di gennaio e per tutti i piani per il resto della stagione".

Cardinale è soddisfatto del momento che stanno vivendo i suoi: "C’è un bel clima, oggi ottimo allenamento. La squadra sta bene, ho parlato con diversi giocatori e hanno tutti sensazioni positive e capiscono mister Amorim che sottolinea quanto sia importante la partita di domani. Speriamo di vincere e di continuare in modo positivo".